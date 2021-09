La Tournée des 400 coups de passage dans la région

Le territoire de la MRC de Thérèse-de-Blainville vivra un week-end complètement cirque avec des prestations surprises de la Tournée des 400 coups de FLIP Fabrique du 24 au 26 septembre.

Ces performances déambulatoires gratuites prennent la forme de courtes animations individuelles lors desquelles des personnages drôles et attachants rencontrent spontanément les passants dans une variété de lieux publics.

« Cet été, c’est FLIP Fabrique qui prend la route afin d’émerveiller les jeunes et moins jeunes en partageant des moments spectaculaires, loufoques et émouvants. Notre folie acrobatique se rendra partout ! » explique Bruno Gagnon, directeur général et artistique de la troupe originaire de Québec. Pour en savoir davantage sur la tournée, visitez site Internet de FLIP Fabrique.

La Tournée des 400 coups est sur la route depuis le mois de juin, en prestation spontanée et en tout respect des mesures sanitaires. L'événement est rendu possible grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec et de la Ville de Québec.