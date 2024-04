La danseuse Charlotte St-Amour reçoit trois prix lors de Cégeps en spectacle

L'exposition immersive Rencontre avec la Terre est présentée au DUO Centre Laval et Mail Champlain, à l’occasion du Jour de la Terre. Projections 360°, conférences éducatives et séances de yoga en nature auront toutes lieu dans un dôme immersif géant. « On sait que l’accélération des changements climatiques est une grande préoccupation ...