Blainville en fête reçoit Clay and Friends

Après le Festival d’été de Québec, le Festival Osheaga de Montréal et les Francofolies de Spa, en Belgique, c’est à Blainville que la formation montréalaise Clay and Friends s’arrêtera, le samedi 17 août prochain, pour une soirée électrisante.

Surtout connu auprès du grand public pour son succès Bouge ton thang, le groupe rayonne depuis déjà une décennie avec maintenant trois albums à son actif.

Offrant un mélange unique de soul, de funk et de hip-hop, Clay and Friends captive un large public et cumule plus de 60 millions d’écoutes de son catalogue musical sur les différentes plateformes d’écoute en continu. En novembre dernier, la formation a été récompensée au Gala de l’ADISQ en remportant la statuette convoitée dans la catégorie Spectacle de l’année.

La soirée promet d’être mémorable sur la scène principale dès 20 h 30!

Un événement attendu

Chaque année, Blainville en fête attire des milliers de visiteurs. Rassemblement familial par excellence, cette journée propose de nombreuses activités pour divertir jeunes et moins jeunes, en plus de son traditionnel feu d’artifice et d’un spectacle lumineux composé d’une centaine de drones.