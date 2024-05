Soirée-bénéfice pour le Petit Théâtre du Nord

Le Petit Théâtre du Nord tiendra sa soirée-bénéfice le 19 juin. L'objectif est de récolter 25 000 $ afin de continuer à promouvoir la culture.

L'évènement est sous la co-présidence d’honneur de Louis-Pierre Desjardins de Planning Média ainsi que de Geneviève Schmidt, comédienne bien connue pour son rôle dans STAT. Ce sera également l'occasion pour l'organisme d'ouvrir la saison estivale en présentant sa plus récente création, Une plante verte, verte, verte, en avant-première.

« Le dynamisme du Petit Théâtre du Nord, de son équipe et de son conseil d’administration résonne avec ma propre vision d’une communauté prospère et vibrante. Leurs engagements envers la création artistique locale et l’émergence de la relève permettent de rassembler les gens de notre région et surtout de rendre les arts accessibles à tous. », partage Louis-Pierre Desjardins, co-fondateur de Planning Media.

« Moi je viens du milieu des affaires, mon père est un homme d’affaires, on sait c’est quoi les gens qui nous supporte, la communauté, le public... on sait que c’est important le financement! C’est très naturel pour moi d’accepter la co-présidence d’honneur, parce que c’est important pour la région, pour notre culture. », ajoute Geneviève Schmidt, comédienne.

Cette soirée débute par un cocktail dinatoire, où il sera possible d'échanger avec des comédiens, des artistes invités, et pour certains d’entre eux, d’afficher leur logo durant tout l’été !

« Notre compagnie de théâtre bénéficie de financement public et privé, tout comme les autres institutions culturelles au Québec, mais sans l’appui de la communauté, même après 25 ans, nous ne pourrions équilibrer nos budgets. », explique Mélanie St-Laurent, directrice générale du Petit Théâtre du Nord.

Plusieurs plans de visibilités sont possible au : https://petittheatredunord.com/levee-fonds-2024/ Le Petit Théâtre du Nord étant reconnu comme un organisme de bienfaisance enregistré, un reçu officiel de don aux fins de l’impôt sur le revenu sera remis aux donateurs.

Toutes entreprises ou personnes souhaitant s’associer à cette levée de fonds au profit du Petit Théâtre du Nord, sont invitées à entrer en contact avec le Petit Théâtre du Nord en appelant au 450 419-8755.