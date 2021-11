Grande Illumination du Village de Sainte-Thérèse le 19 novembre

Le 19 novembre, les Thérésiennes et les Thérésiens sont conviés à la Grande illumination du Village de Sainte-Thérèse!

Cet événement haut en couleur aura lieu dès 18 h 30 à la Place du Village, située au 6, rue de l’Église.

La magie des Fêtes sera au rendez-vous lors de cette soirée en plein air, durant laquelle le populaire spectacle pyromusical sera présenté. Combinant brillamment feu d’artifice et musique, celui-ci promet d’en mettre plein la vue et les oreilles! Les spectateurs auront également l’occasion d’admirer les nouvelles décorations illuminant ce lieu féérique au cœur du Village de Sainte-Thérèse.

Tout droit venu du pôle Nord, nul autre que le père Noël sera sur place pour rencontrer les enfants qui auront été sages toute l’année! De plus, l’ambiance musicale sera assurée par le DJ Christian Alary et des animations ambulantes réchaufferont le cœur des petits et des grands. Petite collation et autres surprises seront également de la partie pour agrémenter cet événement festif.

Mesures particulières

En conformité avec les règles de la Santé publique, les places seront limitées et l’entrée se fera sous le principe du premier arrivé, premier servi. Il est donc conseillé de se présenter dès l’ouverture du site à 18 h 30 pour avoir une place. Les consignes sanitaires en vigueur seront appliquées et le passeport vaccinal sera requis pour toute personne âgée de 13 ans et plus.

Rappelons que la Grande illumination du Village donne le coup d’envoi des festivités du Village de Noël de Sainte-Thérèse. Du 25 novembre au 12 décembre prochain, il revient en force avec son édition anniversaire! Consultez la programmation complète en ligne au www.sainte-therese.ca.