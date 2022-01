Lorraine : appel de candidatures pour une exposition permanente

La Ville de Lorraine lance un appel aux artistes de la région pour réaliser une sculpture permanente soulignant à la fois la pandémie, qui a particulièrement touché les aînés, et le 60e anniversaire de la Ville, célébré en 2020.

Cette œuvre ornera la Place des aînés, nouvel espace public qui sera aménagé l’été prochain aux abords du Centre culturel Laurent G. Belley.

Dépôt de candidature

Chaque artiste devra transmettre sa candidature au plus tard le 20 février 2022 à [email protected] et proposer une œuvre s’harmonisant avec le lieu choisi et évoquant les aînés. Il faut prévoir que la sculpture retenue sera installée au printemps 2022. Le comité de sélection sera formé de représentants de la municipalité et d’un membre du Club Lorr « Aînés », d’un élu ainsi que d’une personne spécialiste en arts visuels ayant une connaissance en art public. Pour connaître les modalités d’inscription et les critères de sélection, visitez le www.ville.lorraine.qc.ca.

« Ce projet cadre bien avec les orientations de notre Politique culturelle. Cette dernière vise en effet à développer des projets d’intégration des arts à l’environnement, à encadrer l’aménagement culturel de notre territoire ainsi qu’à rendre la culture accessible à tous. Elle poursuit également l’objectif de susciter un sentiment d’appartenance à leur milieu de vie chez les Lorraines et les Lorrains. Le choix des abords du Centre culturel comme lieu où aménager cette Place des aînés et installer une œuvre d’art permanente allait de soi puisque ce bâtiment accueille le local du Club Lorr « Aînés » depuis de nombreuses années. Nous sommes emballés par ce projet et attendons les candidatures avec impatience », mentionne Diane D. Lavallée, conseillère municipale déléguée aux arts et à la culture.

Ce projet est possible grâce à la participation financière du ministère de la Culture et des Communications.