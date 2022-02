La bibliothèque à Sainte-Thérèse ouvre à nouveau ses portes

La bibliothèque de Sainte-Thérèse ouvre à nouveau ses portes à compter du lundi 7 février et reprend ses heures d’ouverture habituelle.

C’est dû aux derniers assouplissements concernant les mesures sanitaires qui permettent d’offrir à nouveau plusieurs services sur place.

La bibliothèque municipale sera rouverte du lundi au vendredi de 10 h à 21 h, et le samedi et dimanche de 10 h à 17 h. Il sera possible d’accéder aux rayons, de consulter des magazines et des journaux et de retourner des documents au comptoir. La Carte citoyen pourra également être obtenue ou renouvelée en personne.

De plus, des tables de travail, des fauteuils et des postes informatiques seront disponibles en quantité réduite. Pour assurer une protection optimale, le masque de procédure sera obligatoire en tout temps pour les personnes utilisant ces espaces. S’ils n’en possèdent pas, le personnel leur en fournira un.

Selon les directives de la Santé publique, certaines consignes demeurent, entre autres : la capacité de la bibliothèque est limitée à 50 %, la désinfection des mains doit se faire à l’arrivée, la distanciation physique doit être respectée et le couvre-visage doit être porté en tout temps pour toute personne âgée de 10 ans et plus, même lorsqu’assise.