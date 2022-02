Amusez-vous au Fest'Hiver de Sainte-Thérèse

Le Fest’Hiver de Sainte-Thérèse, anciennement connu sous le nom Journée Plaisirs d’hiver, aura lieu le samedi 12 février prochain, de 10 h à 17 h, au parc Ducharme.

La population est invitée à venir y célébrer les joies de l’hiver grâce à une variété d’activités extérieures gratuites pour toute la famille. Pour étirer le plaisir, des défis hivernaux seront également proposés toute la fin de semaine.

« L’événement ayant été annulé l’année dernière en raison de la situation pandémique, nous sommes heureux d’accueillir cette année le Fest’Hiver de Sainte-Thérèse! Cette journée riche en amusement est l’occasion parfaite pour petits et grands de profiter du plein air et des nombreux plaisirs de jouer dehors l’hiver. C’est un rendez-vous hivernal à ne pas manquer! », souligne le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

PROGRAMMATION

Des activités gratuites pour tous les âges sont proposées et l’équipement est fourni sur place. Vous n’avez qu’à porter votre habit de neige le plus chaud pour en profiter!

12 FÉVRIER

10 h à 17 h | Parc Ducharme

En conformité avec les mesures sanitaires en vigueur, le passeport vaccinal est obligatoire pour accéder au site. Sur place, la distanciation physique d’un mètre devra être respectée en tout temps entre les personnes ne résidant pas à la même adresse et le port du masque est fortement recommandé.

Autos tamponneuses sur glace

Retrouvez ce fameux manège en version hivernale qui plaira autant aux petits qu’aux grands!

Jeux gonflables

Vos enfants pourront s’amuser et dépenser leur énergie en jouant sur le trampoline et la course à obstacles gonflables!

Tir à l’arc

Vous souhaitez mettre votre agilité à l’épreuve? Cette activité de tir à l’arc avec des flèches en mousse est pour vous!

Course de skis géants

Participez à une course sur des skis géants et relevez le défi en famille ou entre amis!

Châteaux de neige

Laissez aller votre imagination et bâtissez le château de neige de vos rêves!

Raquette

C’est l’occasion parfaite d’enfiler une paire de raquettes et d’initier vos tout-petits à ce sport de plein air!

Méga jeux de kermesse et de tombola

Amusez-vous en jouant à des jeux extérieurs en format géant!

Cassez la croûte sur place

Des repas et des collations seront servis sur place toute la journée ($). Ne manquez surtout pas la chance de déguster une délicieuse tire d’érable sur la neige gratuitement (limite d’une par personne)!

De l’animation toute la journée

Des foyers extérieurs seront allumés pour vous réchauffer. DJ, musique et animation seront également de la partie pour vous divertir tout au long de cette journée.

12 ET 13 FÉVRIER

En tout temps | Sainte-Thérèse

Tout au long de la fin de semaine, relevez une série de défis hivernaux et courez la chance de remporter l’un des quatre prix d’une valeur de 75 $! Plus vous complétez de défis, plus vous avez de chances de gagner!

Pour participer, envoyez- une photo de chaque défi relevé par courriel à [email protected] avec votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et le numéro de votre Carte citoyen valide, avant le 13 février 2022 à minuit. Seuls les résidents de Sainte-Thérèse sont éligibles au concours.

Défi sportif

Prix : Chèque-cadeau chez Sports Experts (75 $) Pour réaliser ce défi, pratiquez une activité sportive à l’extérieur. Peu importe l’endroit, l’important c’est de bouger et de profiter du beau temps!

Défi nature

Prix : Chèque-cadeau de la Sépaq (75 $) Rendez-vous au parc Jardin des Sources pour relever ce défi en nature. Pour ce faire, trouvez les quatre empreintes affichées et identifiez à quels animaux elles appartiennent!

Défi culturel

Prix : Chèque-cadeau d’Odyscène (75 $)

Ce défi sollicite vos talents en sculpture. Construisez votre plus beau bonhomme de neige et présentez-le-nous!

Défi curieux

Prix : Chèque-cadeau chez Omer DeSerres (75 $)

Accompagnez vos tout-petits dans un parcours de cinq jeux amusants au parc Ducharme ou au parc De Sève. Pour remporter le défi, assurez-vous d’avoir toutes les réponses!

Pour tous les détails de l’événement, rendez-vous au www.sainte-therese.ca > Quoi faire à Sainte-Thérèse > Événements > Fest’Hiver.