Réélections au conseil d’administration du Cégep régional de Lanaudière

Lors de la séance du 22 février dernier, les membres du conseil d'administration du Cégep régional de Lanaudière ont réélu monsieur Stéphane Dignard à sa présidence. M. Dignard occupe la fonction de président du conseil d’administration du CRL depuis juin 2020.

Il est également le président de Recrutement intégral, une entreprise spécialisée dans la recherche de candidats de haut niveau, et siège à plusieurs tables de concertation lanaudoises.

« Cette réélection permettra la poursuite de projets d’envergure que nous désirons voir éclore. Je souhaite continuer à contribuer au déploiement d’initiatives menant au développement de programmes d’études adaptés au marché de l’emploi, tout en maximisant le rayonnement de notre cégep à travers le Québec », explique M. Dignard.

Très actif auprès de la communauté lanaudoise, sa sensibilité aux enjeux régionaux est un atout précieux pour le CRL.

Au cours de cette même assemblée, les membres du conseil d'administration ont également réélu à la vice-présidence Mme Nancy Lapointe qui occupait ce poste depuis février 2018. Mme Lapointe est directrice générale du Centre de services scolaires des Samares et détient une connaissance pointue du milieu de l’éducation lanaudois, tout ordre d’enseignement confondu. Son implication dans de nombreux comités régionaux contribue à la réalisation de projets éducationnels mobilisateurs.

« Je poursuivrai mon mandat de vice-présidente qui est celui de contribuer à la mission du CRL et à son rayonnement. La participation à l’atteinte des objectifs du CRL est assurément une collaboration qui permet des retombées positives dans tout Lanaudière », déclare Mme Lapointe.

En plus de ces deux réélections, M. Jean-François Désy, membre représentant les établissements d’enseignement de niveau universitaire, et M. William Desormeaux, étudiant universitaire et diplômé du Cégep à Terrebonne, ont été réélus comme membres du comité exécutif pour une deuxième année.

« Les expertises variées et la connaissance des projets en cours des membres réélus demeurent certainement des atouts au sein de notre conseil d’administration. Je suis convaincue que leur précieuse collaboration permettra de poursuivre le plein développement institutionnel du CRL ainsi que l’atteinte de nos objectifs en tant qu’établissement d’enseignement supérieur. », affirme Mme Hélène Bailleu, directrice générale du cégep.