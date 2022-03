Sortie du premier extrait du nouvel album de Claudel Callender

L’auteur-compositeur-interprète Claudel Callender lance ces jours-ci un single en prévision d’un album intitulé « Passage », album qui devrait voir le jour à l’hiver 2023.

Avec son collaborateur et ami, le guitariste et multi-instrumentiste Francis Tétu, aux arrangements et à la réalisation, Claudel Callender nous propose un blues hivernal à la sauce montréalaise teinté d’humour pour nous aider à lutter contre la morosité ambiante et exorciser les effets d’une interminable pandémie.

De plus, en ces temps stupidement guerriers, « Le blues hivernal » se veut une protestation contre tout ce qui s’acharne à gâcher la vie des humains sur cette terre. Il constitue l’un des points d’ancrage de l’album à venir, « Passage », qui cherche à dépeindre ce point charnière de notre histoire collective que nous traversons présentement.

« Le blues hivernal » est disponible sur YouTube et le sera sur les grandes plateformes numériques (Spotify, Apple musique, Deezer, etc.) dès le 12 mars en prévente, et en vente régulière le 21 mars.