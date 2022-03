Les finissantes et finissants en Interprétation théâtrale et en Production scénique du Collège Lionel-Groulx sont fébriles de présenter Interférence, une pièce de Lynda Radley dans une traduction de Marc-André Thibault. La pièce sera présentée du 19 au 23 mars 2022 à 19 h 30 au Studio Charles-Valois.

Simard est un joueur étoile. Karine, une survivante. Allégations. Procédures. Bloc. Dans les médias, au tribunal et à l’université, le ballon se lance entre les camps pour déterminer qui a raison et qui a tort. Que s’est-il réellement passé lors du party ? Est-ce un simple cas de « he said, she said » ? Preuves. Persuadé. Vérité. Interférence est une piste de réflexion, en quête de justice pour toutes les victimes d’agressions sexuelles.

Les interprètes seront à la fois personnages et narrateurs de la vie de Karine, qui, elle, évoluera dans une arène où sa parole est constamment remise en question. Ils prendront place au centre d’un terrain de football, imaginé par la conceptrice du décor, Heidi Turcot. Marie Charlebois propose une mise en scène authentique, qui sera supportée par une conception d’éclairage percutante (Antoine Lefebvre) et d'un environnement sonore éclectique (Jolyane Nadon).

Représentations au Studio Charles-Valois du Collège Lionel-Groulx

19, 21, 22, 23 mars, à 19 h 30

Dimanche 20 mars à 14 h

Les billets sont en vente dès maintenant via la billetterie en ligne.

Distribution

Melania Maria Balmaceda Venegas, Sophie Belleau, Marc-André Boisvert, Éloïse Boucher, Samuel Boulianne, Florence Deschênes, Frédéric Desormiers, Simon Dufresne, William Fortier, Marie-Ève Grégoire, Éloïse Guertin, Marilou Leblanc, Charles-Olivier Maltais, Marie Reid, Laurence Trudelle.