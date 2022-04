La maison des folles 2 est accessible en ligne dès aujourd’hui sur TV5Unis

Après une première saison qui a révélé des personnages aussi émouvants qu’attachants, Unis TV dévoile une nouvelle saison de La maison des folles ; le règne. Les huit épisodes réalisés et écrits par Mara Joly sont accessibles en ligne sur TV5Unis.

Soudées par l’amitié dans leur maison d’accueil parfaitement imparfaite, Sahara, Alizée, Erika, Dolores et Fauve s’apprêtent à vivre des moments bouleversants, alors que l’équilibre précaire de leurs jeunes existences continue d’être bousculé.



La première saison produite pour le web (St-Laurent TV) a été primée ici et à l’international (Meilleure série courte à Canneseries en 2019). La maison des folles : Le règne qui est passée en format 30 minutes est désormais produite par Trio Orange à qui l’on doit, entre autres, les succès M’entends-tu ? et Le temps des framboises.



On y retrouve avec bonheur les cinq personnages centraux, interprétés par Sarah Cantin (Sahara), Juliette Gariépy (Alizée), Maxim Iacobaccio (Dolores), Yulia Shupenia (Erika) et Anne-Florence Lavigne (Fauve), aux côtés de Claire Jacques qui personnifie leur mère d’accueil surnommée Matante. Après son passage remarqué à Big Brother, la chanteuse et comédienne Claudia Bouvette incarne maintenant Vanessa – grande sœur de Fauve et d’Alizée – alors que Mathieu Baron fait son entrée dans le rôle de Mathieu Leclerc, père biologique à Sahara.



Pour l’écriture de La maison des folles, Mara Joly s’est inspirée librement de son expérience en maison d’accueil, au tournant des années 2000. Il en ressort une série à la fois dure et touchante ; un véritable hommage à la résilience, à la reconstruction, à la sororité et à la naissance de l’identité féminine. À noter qu’Anne-Hélène Prévost (Les Sapiens) et Pascale Renaud-Hébert (M’entends-tu ?) ont collaboré à l’écriture de deux épisodes.

« En plus de revisiter de façon plus positive des évènements troublants de mon adolescence, il s’agit de la première série dramatique de fiction en format long, écrite et réalisée par une femme afrodescendante, à être diffusée à la télévision québécoise. Je suis profondément émue d’avoir l’honneur de briser la glace. », commente l’autrice-réalisatrice Mara Joly.