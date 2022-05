Procurez-vous vos billets pour la prochaine saison des Matinées muffins au son à Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse est heureuse d’annoncer l’ouverture de la billetterie d’Odyscène pour la série de concerts 2022-2023 des Matinées muffins au son qui débutera cet automne à la Maison Lachaîne (37, rue Blainville Ouest).

« Les amateurs de musique seront ravis d’apprendre qu’une variété de spectacles de tout genre les attendent. Grâce à l’ambiance intime et chaleureuse de la Maison Lachaîne, ces concerts promettent aux spectateurs de douces mélodies interprétées par des artistes des plus talentueux. Nous avons déjà hâte de vous y retrouver! », souligne le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

Le coût des billets est de 20 $ pour les concerts des Matinées muffins au son et de 25 $ pour le spectacle Noël au coin du feu. Notez qu’un rabais de 2 $ par billet est applicable à l’achat de quatre billets de spectacles ou plus. Il est également possible d’acheter des billets à la porte le jour du spectacle si des places sont toujours disponibles (argent comptant seulement).

PROGRAMMATION

Matinées muffins au son.

Du café et des muffins seront gracieusement servis sur place.



ÉVELYNE GALLET | 18 septembre 2022, à 11 h

Découvrez la chatoyante Évelyne Gallet, une artiste française née à Annecy! Elle vous offrira une prestation toute en panache et en liberté, assortie du son mélodieux de sa guitare et du blues de sa voix.

ALFRED MARIN | 16 octobre 2022, à 11 h

Venez entendre et même chanter des chansons qu’on croyait avoir oubliées. Avec la voix et l’accordéon d’Alfred Marin, vous passerez des chansons françaises et québécoises au folklore russe, espagnol et argentin. Vos demandes spéciales seront les bienvenues!



ISABELLE CYR | 19 février 2023, à 11 h

Entre la musique et le conte, Isabelle Cyr, auteure-compositrice-interprète et comédienne, vous fera voir le monde à travers ses yeux remplis de poésie, d’intensité, d’audace et d’humour. Sa voix riche et enveloppante accompagnée du piano, des percussions et du violoncelle vous charmera assurément.

DUO ALTERIS | 19 mars 2023, à 11 h

Le Duo Alteris vous invite à plonger à travers les siècles derniers où rigaudons et gavottes se succéderont au son du piano et du hautbois. De Bach à Mendelssohn, ce concert vous fera redécouvrir les classiques de la musique baroque.

DUO CONTRACELLO | 23 avril 2023, à 11 h

Avec les sonorités amples et chaleureuses du violoncelle et de la contrebasse, le Duo Contracello vous transportera dans un salon de musique viennois à l’époque de Joseph II, l’Empereur mélomane!

SUZIE VILLENEUVE | 22 décembre 2022, à 20 h

De son cœur au vôtre, Suzie Villeneuve vous propose un concert du temps des Fêtes qui revisite les plus grands classiques de Noël, en plus d’un petit clin d’œil au Nouvel An. Elle vous offrira un moment musical chaleureux et intimiste, accompagnée au piano de son ami et complice sur scène de longue date, le talentueux Philippe Turcotte.

Consultez les mesures mises en place et la programmation complète des spectacles au www.odyscene.com.

Des renseignements additionnels sont disponibles au Service de la culture et des loisirs | 450 434-1440, poste 2301.