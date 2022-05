La littérature autochtone à l’honneur dans les bibliothèques de Shawinigan

Luc Chartrand, journaliste réputé, auteur doué et chasseur passionné, nous entraîne dans les méandres des sous-bois… et de notre esprit grâce à ce livre conjuguant exploration de la nature, amitié, enjeux de société et philosophie. Un essai-reportage qui se lit comme un roman, que l’on dévore d’une traite. D’entrée de jeu, on entre dans la forêt ...