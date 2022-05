Une incursion dans l’univers de l’artiste Jocelyne Bérubé

Organisée par la Ville de Sainte-Thérèse, l’exposition de l’artiste thérésienne Jocelyne Bérubé sera présentée gratuitement du 2 au 5 juin prochains à la Maison Lachaîne, située au 37, rue Blainville Ouest.

Les citoyens pourront visiter l’exposition en tout temps le jeudi et vendredi, de 13 h à 19 h, et le samedi et dimanche, de 10 h à 16 h.

Afin d’inaugurer cette exposition, un vernissage ouvert à tous aura lieu le vendredi 3 juin, de 17 h à 19 h. Au cours de la soirée, les participants auront l’occasion de rencontrer l’artiste-peintre et d’en apprendre davantage sur sa démarche artistique. Des bouchées et du vin seront également servis gratuitement.

Que ce soit de profil, de dos ou en gros plan, le corps humain ne cesse de fasciner l’artiste en arts visuels Jocelyne Bérubé. Elle se plaît à créer des sujets, à mi-chemin entre la réalité et l’abstrait, en adoptant une gestuelle souple et intuitive avec l’espoir d’en conserver la spontanéité du moment.

« En tant que Ville d’art, de culture et de savoir, Sainte-Thérèse est fière de contribuer au rayonnement des artistes d’ici. C’est un privilège d’accueillir l’exposition de madame Bérubé, dont le travail artistique exceptionnel charmera assurément la population. Les citoyens sont invités en grand nombre à venir découvrir son univers créatif. Planifiez dès maintenant votre visite ! », souligne le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

Pour un aperçu des œuvres de l’artiste, visitez le www.roseart.ca ou sa page Facebook.

Jocelyne Bérubé est une artiste en arts visuels reconnue pour ses compositions abstraites et semi-figuratives inspirées par les différentes facettes du corps humain.

Jeune adulte, elle obtient un certificat d’arts plastiques de l’UQAM et complète de nombreuses formations et ateliers de modèles vivants. Au cours de sa carrière, elle remporte plusieurs prix et distinctions qui soulignent son talent artistique indéniable.