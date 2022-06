Luc Desilets invite les résident.e.s de la circonscription de Rivière-des-Mille-Îles à participer à son concours de photographies

C’est avec enthousiasme que le député de Rivière-des-Mille-Îles, Luc Desilets, invite les résident.e.s de la circonscription à participer à la deuxième édition de son concours de photographies pour le calendrier 2023 du député.



Ce concours s’adresse aux personnes âgées de 14 ans et plus qui sont domiciliées en circonscription, soit à Rosemère, à Boisbriand, à Saint-Eustache ou à Deux-Montagnes. L’objectif est autant de faire connaître le talent photographique de résident. e. s de Rivière-des-Mille-Îles que de mettre en valeur les attraits du territoire qu’ils ou elles habitent.

« Nous avons des lieux et des individus extraordinaires dans la circonscription et je trouve qu’il est important de les mettre en valeur à travers ce calendrier. Ce concours vise autant à mettre de la beauté dans nos vies qu’à encourager les citoyens et les citoyennes qui s’intéressent, tout comme moi, à la photographie. », a déclaré Luc Desilets.

La sélection des clichés gagnants se fera par l’équipe du bureau de circonscription tandis que le député sera chargé de l’approbation finale. Le calendrier sera distribué à l’ensemble des adresses de la circonscription en décembre prochain, comme cela se fait chaque année.

Pour participer, il suffit de remplir le formulaire en ligne et de nous faire parvenir un maximum de deux photos. Chaque image envoyée devra répondre aux modalités suivantes :

Être en format paysage (horizontal).

Être prise sur le territoire de Rivière-des-Mille-Îles et pouvoir identifier cet endroit dans le formulaire d’inscription.

Être une œuvre numérique dont vous êtes l’auteur.

Avoir plus de 300 ppp (ou dpi) et être en format JPG ou PNG et d’une taille supérieure à 1 Mo (1000 ko).

« Du talent, il y en a beaucoup dans Rivière-des-Mille-Îles et ce calendrier est une belle façon de le mettre en lumière. Il permettra à tous d’apprécier la beauté et la richesse de notre territoire et peut-être, qui sait, de faire de belles découvertes ! », s’est exclamé le député bloquiste.

La date limite pour participer au concours de photographie pour le calendrier 2023 du député est le 30 septembre 2022 à 12 h. Pour remplir le formulaire et voir tous les détails, visitez le site Web du député à l’adresse lucdesilets.quebec.