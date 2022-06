La Fondation Fabienne Colas lance le "Programme Accès Musique" en collaboration avec le Festival Haïti en Folie

Toujours soucieuse d’aider les artistes afrodescendants dans le développement de leur carrière, la Fondation Fabienne Colas lance le Programme Accès Musique de la Fondation Fabienne Colas, en collaboration avec le Festival Haïti en Folie – présenté par le Groupe Banque TD.

La Fondation Fabienne Colas, connue pour ses programmes phares en cinéma tels que l’incubateur pancanadien Être Noir.e au Canada et plus récemment la création de l’Institut Festwave, élargie ainsi son offre de soutien et accompagnement en mettant son expertise au service des artistes noirs en musique.

Le Programme Accès Musique de la Fondation Fabienne Colas viendra pallier le manque de ressources financières, de mentorat et de vitrines auxquels font face les artistes afrodescendants en musique. Cette année, le programme soutiendra une artiste de la relève en offrant un support financier et un accompagnement pour la promotion d’un album — incluant relations de presse et promotion web — ainsi qu’une prestation sur la scène du Festival Haïti en Folie.

La première artiste bénéficiaire est l’autrice-compositrice-interprète Rebecca Jean, dont le lancement-spectacle de l’album Antidote est prévu le 29 juin au Cabaret Lion d’or. L’artiste présentera aussi un spectacle pour la première fois sur la scène extérieure du Festival Haïti en Folie le samedi 30 juillet 2022.

« Nous sommes fiers de pouvoir propulser le talent d’artistes afrodescendants en élargissant nos initiatives de soutien et d’accompagnement maintenant dans le secteur musical ! Le choix de Rebecca Jean était évident pour lancer le programme. En suivant de près l’évolution de sa carrière, nous avons pu reconnaître ses efforts constants pour offrir à son public du matériel de grande qualité. Elle incarne la réalité d’une jeunesse haïbécoise qui a soif d’exister et de laisser sa trace. », a déclaré - Fabienne Colas, Présidente et fondatrice de la Fondation Fabienne Colas.

La Fondation Fabienne Colas — créatrice du Festival Haïti en Folie qui accueille annuellement plus d’une centaine d’artistes en musique — est heureuse de s’associer avec le Festival Haïti en Folie pour ce programme inédit.

Le 16e Festival Haïti en Folie, présenté par la le Groupe Banque TD, se tiendra du 25 au 31 juillet 2022 en plein air, en salle et en ligne

À propos de la Fondation Fabienne Colas

La Fondation Fabienne Colas (FFC) est la plus grande organisation culturelle noire du Canada. Créée en 2005, la FFC est une organisation artistique à but non lucratif qui se consacre à la promotion de la diversité et de l’inclusion dans les arts au Canada et à l’étranger.

De concert avec Zaza production, la Fondation Fabienne Colas est également à l’origine de 12 festivals, notamment les très populaires : Festival Haïti en Folie, Festival du Film Black de Montréal, les Festivals du Film Black de Toronto, Halifax, Ottawa, Calgary, et Vancouver, ainsi que plusieurs autres festivals à succès au Canada, aux États-Unis, en Haïti et au Brésil. Ces initiatives/festivals ont présenté et soutenu plus de 5 000 artistes et attiré plus de 2 millions de festivaliers.

La Fondation est également à l’origine du programme Être Noir.e au Canada de la FFC, le plus grand incubateur du Canada dédié aux cinéastes noirs - présenté par Netflix en collaboration avec la Banque Nationale. www.FondationFabienneColas.org.

À propos du Festival Haïti en Folie

Créé en 2007, le Festival Haïti en Folie est le plus grand festival musical avec un volet pluridisciplinaire en dehors d’Haïti. Le public est invité à y découvrir chaque année le meilleur de la culture haïtienne en plein cœur de Montréal !

Le Festival a déjà accueilli, en collaboration avec divers partenaires, des artistes de renom tels : Dany Laferrière, Wyclef Jean, Manno Charlemagne, Ti Corn, Boukman Eksperyans, Sylvie Desgroseilliers, Tania Saint-Val, Groupe Vocal Desandan, Marie Josée Lord, Joujou Turenne, Toto Laraque, Wesli, BIC, Lorraine Klaasen, Sara Renelik et plusieurs autres. www.haitienfolie.com.