Le Festival Stradiviaria et Alexandre Da Costa célèbrent cet été la musique de Beethoven à Boulay avec plusieurs concerts envoutants et gratuits pour tout le mois de juillet à travers le Québec !

Deux fois plutôt qu’une avec Stradivarius Supercharge !

Le 1er juillet prochain, le Festival Stradivaria vous invite à assister gratuitement à son concert extérieur Stradivarius Supercharge, présenté au Préau Canadel à Saint-Alexis-des-Monts à 19 h.

Stradivarius Supercharge sera présenté de nouveau Le 2 juillet à 20 h lors de la soirée-bénéfice du GALA annuel du Théâtre de Lac-Brome.

Alexandre Da Costa vous propose avec Stradivarius Supercharge un spectacle électrisant qui s’approprie et revisite la musique de compositeurs ayant vécu au temps de Louis XIV. Pensons à Vivaldi en version Rock, à Bach en Boogie & soft Jazz ou encore au célèbre Canon de Pachelbel comme vous ne l’avez jamais entendu !

Qu’aurait été la musique de la grande et flamboyante période baroque si Bach avait voyagé dans le temps pour s’imprégner du rock, du jazz et de l’électro-pop d’aujourd’hui ?

Accompagnée du Trio Jazz Stradivaria composé de John Roney, Éric Lagacé et William Régnier, la rockstar du violon vous fera découvrir toute la richesse de cette musique, avec un brin de folie !

Toute une gamme d’émotions pour ce concert Gala

Le festival Stradivaria célèbre majestueusement avec son concert de la série GALA Stradivarius, Je me souviens au théâtre Le Patriote de Sainte-Agathe-des-Monts.

C’est le 5 juillet à 20 h qu’Alexandre Da Costa et les musiciens de l’Orchestre Symphonique de Longueuil vous invitent à découvrir des relectures « symphonisées » de grands compositeurs du Québec et de la francophonie, qui au travers des dernières décennies ont aidé le peuple québécois à s’émanciper culturellement de manière unique et remarquable.

Parmi les auteurs dont les œuvres ont été symphonisées, notons Luc Plamondon, Claude Dubois, Robert Charlebois, Jean-Pierre Ferland, Jacques Michel, Charles Aznavour, Jacques Brel, Leonard Cohen, Céline Dion et Ginette Reno.

Ce précieux recueil a été présenté en 2020 et 2021 lors d’une série d’une centaine de concerts baptisée « Les Balcons Symphoniques », dans le but d’illuminer les cœurs et d’administrer un vaccin spirituel aux patients et aux résidents d’une centaine d’hôpitaux et résidences de longue durée à travers le Québec.

Suite au succès monumental de cette extraordinaire aventure, Alexandre Da Costa et l’Orchestre Symphonique de Longueuil ont été appelés à immortaliser ce projet sur un album qui sera disponible dès l’été 2022 sous étiquette Musicor/Québecor.

Le légendaire Claude Gauthier se joindra aux musiciens pour interpréter sa chanson culte « Le plus beau voyage » dans une version symphonisée unique pendant que notre maître de cérémonie pour l’occasion, nul autre qu’Oncle Georges (alias Daniel Lemire), se chargera de vous faire rire aux éclats !

Réservation

Si les concerts sont gratuits pour tous selon la formule premier arrivé premier assis, pour certains concerts en salle il est également possible de se procurer un accès VIP au coût de 20 $ (taxes et frais en sus) sur le site www.festivalstradivaria.ca.