Les journées de l'animation sont de retour du 2 au 4 août

Le Conseil québécois du loisir (CQL) et les partenaires du Programme DAFA sont fiers d’annoncer le retour des Journées de l’animation qui visent à souligner l’indispensable contribution des milliers d’animateurs·trices qui œuvrent dans plusieurs milieux tels que les centres communautaires, les camps de jour, les centres de vacances familiales, les clubs 4-H et les groupes scouts.

Dans le cadre de cet événement, qui se déroulera du 2 au 4 août prochains, tous.tes sont invités.ées à se mobiliser afin de reconnaître le rôle essentiel joué par les animateur.trices qui, en plus d’offrir une myriade d’activités sécuritaires et enrichissantes, permettent une conciliation travail-famille pour de nombreux parents.

Des façons simples pour remercier les animateur.trices!

Ces Journées seront l’occasion de remercier les animateurs·trices pour leur dévouement auprès de milliers de jeunes pendant cette période estivale.

Ainsi, tout au long de l’été, le CQL et les partenaires du Programme DAFA invitent jeunes, parents et acteurs du loisir à garnir un mur virtuel avec leurs messages de reconnaissance dédiés aux animateurs.trices.

Les enfants pourront aussi souligner les qualités exceptionnelles d’un.e animateur.trice en réalisant un coloriage à télécharger.

Ils sont ensuite invités à inonder les médias sociaux en partageant leurs œuvres avec le mot-clic #JournéesDeLanimation. Ces initiatives permettront de générer, lors des Journées de l’animation, un bouquet de reconnaissances envers celles et ceux qui font une réelle différence tout l’été durant.

« Les Journées de l’animation sont l’occasion de valoriser le choix de ces milliers de jeunes qui ont décidé de faire de l’animation en loisir, entre autres, durant l’été. Elles et ils ont investi du temps de préparation comme la formation DAFA afin d’être prêts·es pour offrir une animation de qualité et sécuritaire à des milliers d’enfants. Dans le contexte actuel de la pénurie de main-d’œuvre, il est d’autant plus important de valoriser cette profession essentielle pour des milliers de familles qui peuvent compter sur les animateurs.trices pour faire vivre des expériences enrichissantes à leurs enfants tout en pouvant assurer le maintien de leurs obligations professionnelles au cours de la saison estivale », souligne Sonia Vaillancourt, directrice générale du Conseil québécois du loisir.

Plus d'informations sont disponibles au https://www.journeesdelanimation.com.