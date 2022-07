Rémi-Pierre Paquin vous offre un voyage unique dans l'espace

C’est devant une salle comblée qu’a eu lieu la grande première de la pièce OBJECTIF TERRE, qui met en vedette Rémi-Pierre Paquin dans le rôle de l’astronaute David Saint-Jacques, ainsi que la comédienne Anne Trudel, appelée à incarner une dizaine de personnages.

La Maison de la culture Francis-Brisson a pris les couleurs de l’espace et s’est imprégnée de son atmosphère au fil d’une soirée qui a charmé son public.

Au cœur d’une salle comble, plusieurs personnalités se sont déplacées pour l’occasion et ont été épatées, entre autres, par le réalisme de certaines scènes.

« Je n’en revenais pas de voir flotter Rémi-Pierre… Comment ont-ils réussi à créer cette illusion sans que rien n’y paraisse ? C’est un mystère… », a fait valoir Patrick Norman à la sortie du spectacle.

« On se sentait réellement dans l’espace tout au long de la pièce ! J’ai tout simplement adoré. Quelle belle sortie à faire cet été ! Allez-y, tout le monde, ça en vaut vraiment la peine. », a commenté la chanteuse Nathalie Lord.

La pièce OBJECTIF TERRE, qui explore cette année l’espace, s’insère dans la lignée du théâtre d’aventure que propose Culture Shawinigan depuis quelques années déjà.

Après avoir visité le froid (Antarctique Solo) et le vent (La promesse de la mer), la pièce présentée cette année complète admirablement le triptyque en sondant le vide. Élément d’autant plus charmant cette année, le comédien Rémi-Pierre Paquin est de retour chez lui, dans ce coin de la Mauricie qu’il n’a jamais tout à fait quitté.

Sur la scène de la Maison de la culture Francis Brisson, il incarne l’astronaute David Saint-Jacques avec tout le professionnalisme qu’on lui connait.

Jusqu’au 13 août, il se glissera dans la peau de cet homme au destin exceptionnel dont l’odyssée fantastique, sur la station spatiale, a été suivie à la grandeur du pays.

Tirée de ses prouesses, de ses inspirations, de ses réflexions et de son parcours d’astronaute, la pièce fait l’éloge à la fois de la beauté terrestre et de sa fragilité.

Des dates supplémentaires

C’est avec beaucoup de plaisir que Culture Shawinigan annonce que des représentations supplémentaires seront ajoutées à la programmation initiale, soit les mercredis 20 et 27 juillet et 3 et 10 août à 20 h.

Pour toute information complémentaire, rendez-vous au shawi.ca.