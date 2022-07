Le FASS renoue avec les grands artistes internationaux pour sa programmation de danse

Le Festival des arts de Saint-Sauveur a choisi de présenter une programmation de spectacles de danse imposante cette année en renouant avec des grands artistes et compagnies de l’étranger.

C’est en effet la première fois depuis la pandémie que des danseurs de l’extérieur voyagent et ce faisant, le FASS propose la plus importante offre de cet été au Québec à commencer par les deux soirées du 28 et 29 juillet au cours desquelles une pléiade d’artistes d’ici et d’ailleurs inaugureront l’événement de cette année.

Venus de New York, le pianiste virtuose Conrad Tao et le danseur à claquettes Caleb Teicher interprèteront en duo Counterpoint le 30 juillet. Le lendemain, la compagnie israélienne Vertigo Dance Compagny dansera One. One & One.

Et c’est la Malpaso Dance Company de Cuba qui conclura le festival sur une note enlevante avec un programme triple le 7 août.

Au cours des deux éditions précédentes, le FASS a su faire preuve de créativité et a pu maintenir ses activités et conserver son public grâce à la collaboration de partenaires fidèles tel l’Orchestre Métropolitain ainsi que de nombreux chorégraphes québécois.

Le danseur étoile Guillaume Côté, directeur artistique du festival, est également un chorégraphe novateur qui présentera une version radicalement différente de sa récente création Crypto, qui avait vu le jour à Saint-Sauveur.

Le programme double signé par les chorégraphes Virginie Brunelle et Anne Plamondon promet de belles surprises, chacune ayant créé pour la circonstance une pièce pour une dizaine de danseurs. Brunelle extrait de son répertoire les fragments les plus personnels et s’en inspire dans Soufflement.

Anne Plamondon, dont le parcours de danseuse est impressionnant, nous réserve une primeur rassemblant d’exceptionnels danseurs de Vancouver, Toronto et Montréal. À voir le 3 août à 20 h, grâce à l’appui d’Hydro Québec.

Le FASS se déroule du 28 juillet au 7 août.