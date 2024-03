Début du processus pour l'élaboration de la bibliothèque de St-Colomban

La Ville de Saint-Colomban lance son concours d'architecture pour la nouvelle bibliothèque municipale, qui prendra place sur la côte Saint-Nicholas, devant l'école primaire à l'Orée-des-Bois.

La ville désire que la bibliothèque offre un espace culturel pluridisciplinaire à ses citoyens, incluant un créalab avec un studio d'enregistrement, des stations de montage vidéo, des prêts d'instruments de musique, des imprimantes 3D, un espace de coworking, un coin bistro, et bien plus encore.

Le but est d'ajouter un endroit propice à la création multidisciplinaire grâce à l'accès aux nouvelles technologies, le tout au coeur d'un quartier au fort potentiel de densification commerciale.

« C’est la toute première fois dans l’histoire de la Ville de Saint-Colomban que nous avons l’opportunité d’avoir un bâtiment à forte valeur architecturale, nous garantissant un lieu à l’influence moderne et à l’intégration environnementale recherchée. Nous souhaitons que le bâtiment reflète l’offre de cette institution qui sera avant tout un lieu de nouvelles technologies, de développement de nouvelles compétences et de partage du savoir. Je salue à l’avance le travail des firmes d’architecture, qui poseront certainement de beaux défis au jury du projet par leur créativité et sens de l’innovation » indique Xavier-Antoine Lalande, maire de Saint-Colomban

Le concours comportent plusieurs étapes :

Étape 1 : Lancement de l’appel de candidatures sur la plateforme SEAO. La date limite pour le dépôt de candidatures est le 7 mai 2024.

Étape 2 : Un jury composé d’experts dans le domaine de l’architecture et de l’ingénierie ainsi que d’employés municipaux choisiront 4 finalistes qui seront dévoilés le 4 juin 2024.

Étape 3 : Les quatre firmes sélectionnées produiront des maquettes élaborées du projet, sur lesquelles se pencheront le jury et le comité technique du projet. À l’issue de l’évaluation de tous les projets, le jury désignera le choix du lauréat. L’annonce est prévue pour le 24 septembre 2024.

Le concours d’architecture est une exigence du ministère de la Culture et des Communications pour les projets dont les coûts de construction dépassent 5 millions de dollars. En rappel, la Ville de Saint-Colomban s’est vu octroyer une subvention de 2 200 800$ de la part du Gouvernement du Québec (programme Aide au développement des infrastructures culturelles) et du Gouvernement du Canada en appui à ce projet.

Il est prévu que le projet soit entièrement complété en 2026, moment où la nouvelle bibliothèque ouvrira ses portes à la population.

Les détails du concours se retrouvent sur SEAO. En cas de disparité entre les informations ci-haut et celles indiquées sur SEAO, les documents officiels sur SEAO ont préséance.