Lorraine invite la population à penser à la culture de demain

La Ville de Lorraine lance un appel aux citoyennes et aux citoyens à participer à un atelier collectif pour redéfinir le plan d’action de sa politique culturelle. Cette consultation, qui se tiendra le 30 avril prochain, s’inscrit dans une démarche ayant pour but d’impliquer activement la communauté dans la définition des priorités culturelles de la ville pour les trois prochaines années.

« Il est essentiel de comprendre ce qui compte vraiment pour les Lorraines et les Lorrains en matière de culture. Leurs rêves et leurs idées nous permettent d’être collés à leurs priorités et c’est ce qui rend notre communauté vivante et inspirante », explique avec enthousiasme le maire de la Ville, Jean Comtois.

La population pourra s’exprimer sur les axes d’intervention spécifiques de la politique culturelle, tels que la conservation et la valorisation du patrimoine culturel, l’aménagement des espaces culturels, la programmation artistique, la promotion des pratiques amateurs et les projets de médiation culturelle. Diane Lavallée, conseillère municipale déléguée à la Commission des événements et de la culture, est impatiente d’entendre la population lorraine. « C’est toujours intéressant d’avoir les idées de nos citoyennes et nos citoyens puisqu’ils contribuent activement au dynamisme culturel de notre ville », précise madame Lavallée.

Pour contribuer à l’avenir culturel de la Ville de Lorraine, les personnes intéressées sont invitées à transmettre leurs coordonnées complètes par courriel à l’adresse [email protected] au plus tard le 21 avril prochain. Une confirmation de leur inscription leur sera transmise. L’atelier est prévu le mardi 30 avril de 18 h 30 à 21 h 30 au Centre Culturel Laurent G. Belley, situé au 4, boulevard de Montbéliard.

Rappelons que la politique culturelle actuelle de la Lorraine a été lancée en 2013 sous le thème « Je suis la culture ». Celle-ci s’était articulée autour de trois grands enjeux : la qualité du cadre de vie, le dynamisme culturel et la participation citoyenne.