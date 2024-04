Une nouvelle coordonatrice pour Film Laurentides

La nouvelle coordonatrice à Film Laurentides, Jade Desjardins, est en poste depuis le 18 mars. Les membres du conseil d'administration et la commissaire sont très heureux de l'avoir au sein de leur équipe.

Elle est diplômée de l’Université Concordia et possède un baccalauréat en beaux-arts (cinéma et histoire de l’art). Elle a complété un diplôme d’étude collégiale au cégep de Saint-Jérôme en art, lettre et communication (option cinéma). Résidente de Blainville, elle est passionnée d’histoire, d’art et de cinéma. Son enthousiasme contagieux sera un véritable atout pour Film Laurentides.

À propos de Film Laurentides

Rappelons que cet organisme régional à but non lucratif a pour mission de promouvoir la région, accompagner les équipes de tournage et stimuler le développement économique, touristique et culturel. L’organisme est fier de pouvoir compter sur le soutien financier de Développement économique Canada, du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, du ministère de la Culture et des Communications, des 7 Municipalités régionales de comté (MRC) des Laurentides et de la Ville de Mirabel, de Tourisme Laurentides et Desjardins.