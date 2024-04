Une 37e année de l'Exposition d'Arts visuels de Sainte-Anne-des-Plaines réussie

Les 6 et 7 avril derniers avait lieu la 37e édition de l’Exposition d’Arts visuels de Sainte-Anne-des-Plaines au centre Jean-Guy-Cardinal. Ce sont plus de 900 visiteurs qui ont été chaleureusement accueillis lors de ces deux journées d’exposition. Un total de 72 artistes, provenant d’un peu partout au Québec, y exposaient leurs œuvres uniques au public.

Encore cette année, les différents médiums artistiques ont su en éblouir plus d’un! La diversité et l’émotion perçue à travers les œuvres furent grandement appréciées des visiteurs ainsi que du comité organisateur

Ma première Exposition d’Art

Pour une deuxième année consécutive, le projet Ma première Exposition d’Art a permis de mettre en lumière les œuvres de près de 200 jeunes artistes anneplainois et ainsi les initier rapidement au monde de l’art. Ces œuvres étaient réalisées sous la thématique « Un artiste qui m’inspire » et trois jeunes Anneplainois se sont vu remettre un prix pour ces dernières.

Nouveauté cette année, certains des artistes présents ont réalisé un œuvre destiné au projet Ma première Exposition d’Art. Ces œuvres, offertes pour la modique somme de 20 $, permettaient aux enfants de procéder à l’achat de leur première toile d’un artiste établi lors d’une exposition. Il était important que les jeunes présents puissent vivre l’expérience complète de cette fin de semaine artistique.

Remise de prix

C’est en soirée samedi, lors d’un coquetel, que la remise de prix fut réalisée pour cette 37e édition de l’exposition. La famille et les amis des artistes étaient présents afin de célébrer ce moment important. Les participants de l’exposition ont ainsi profité de ce moment pour échanger avec leurs convives avant le dévoilement des artistes récompensés par le jury. Ce sont mesdames Ani Müller, Anne-Marie Boisvert et monsieur Patrick Larrivée qui composaient le jury de cette édition.

De plus, les visiteurs avaient la chance de voter pour leur artiste « coup de cœur » parmi tous les exposants. Cette année, le prix d’une valeur de 100 $, présenté par l’Atelier / Boutique Le Campagn’Art, a été remis à Maëva Thomas, une jeune Anneplainoise pour ses merveilleuses photographies. Le conseil municipal a aussi réalisé l’achat de la toile intitulée Angélique de Alain Guimond afin de l’ajouter à la collection municipale.

Au total, ce sont 30 toiles exposées qui ont été vendues en plus des dix toiles destinées au projet Ma première Exposition d’Art.

Les artistes récompensés

Les récipiendaires pour la 37e édition sont :

Premier prix – 350 $ : présenté par madame Lucie Lecours, députée des Plaines, a été remis à madame Isabelle Boudreau, pour sa toile O'range Goïdélik ;

Deuxième prix – 200 $ : présenté par monsieur Jean-Denis Garon, député de Mirabel, a été remis à madame Isabelle Larivière, pour sa toile La trouvaille de mon ami le Narval ;

Troisième prix – 150 $ : présenté par monsieur Jean-Denis Garon, député de Mirabel, a été remis à madame Nathalie Godard pour sa toile Accalmie.

Les toiles suivantes ont toutes reçu une mention d’honneur présentée par la Boulangerie la Fournée d’Hortensia d’une valeur de 50 $ chacune : Jardinière de madame Madeleine Bélanger, Visiteur inattendu de madame Nicole Fouquette et Droit devant de madame Anne Thibault.

Pour ce qui est du projet Ma première Exposition, l’Atelier / Boutique Le Campagn’Art ainsi que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines ont présenté trois prix dans la catégorie jeunesse :

Premier prix jeunesse : remis à Logan Kalisa, école des Moissons, 4e année

Deuxième prix jeunesse : remis à Jade Labelle, école des Moissons, 3e année

remis à Jade Labelle, école des Moissons, 3 année Troisième prix jeunesse : remis à Xavier Brind’Amour Bélisle, école des Moissons, 6e année

Des partenaires hors pair

Le comité organisateur tient à remercier tous les participants et également les commanditaires qui ont rendu possible ce grand voyage artistique! Des remerciements tout particuliers sont adressés aux présentateurs de prix, soit madame Lucie Lecours, députée des Plaines, monsieur Jean-Denis Garon, député de Mirabel, la Boulangerie La Fournée d’Hortensia et l’Atelier / Boutique le Campagn’Art.

Le comité organisateur désire également souligner la participation des commanditaires de service soit la Boulangerie La Fournée d’Hortensia et Desjardins (Caisse de l’Envolée) ainsi que celles des commanditaires-acheteurs : BG Architectes, Jean Coutu Stéphane Boily, Francis Mireault Fauvel, la Boulangerie La Fournée d’Hortensia, M. et W. Therrien, Olympique Coiffure, Gariépy Bussière CPA, Groupe Meunier Arpenteurs-Géomètres inc, Imprimerie Ma-Jo-Li, Cabane à sucre d’Amours et Micador.

La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines et le conseil municipal tenaient à remercier les bénévoles et les artistes, petits et grands, de cette édition : « Grâce à vous, nous avons pu démontrer qu’à Sainte-Anne-des-Plaines, nous accordons une très grande importante à l’art et la culture! »