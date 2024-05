Des festivités pour le 175e anniversaire de Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse dévoile sa programmation complète à l’occasion des festivités du 175e anniversaire. La population est invitée aux différentes activités qui ont lieu les 31 mai, 1er et 2 juin prochains.

« C’est avec une immense fierté que nous vous convions à un week-end rempli d’activités à faire en famille ou entre amis. Ce moment fort attendu mettra en lumière notre patrimoine culturel, mais aussi notre côté rassembleur, qui font de Sainte-Thérèse une ville accueillante. De magnifiques souvenirs émergeront de ces journées de festivités et nous rendront fiers d’avoir choisi Sainte-Thérèse pour y vivre, y travailler ou s’y divertir. Les 31 mai, 1er et 2 juin, joignez-vous à nous pour célébrer 175 ans d’arts, de culture et de savoir », mentionne le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

Programmation

Vendredi 31 mai, dès 19 h

Circuit des expositions

Assistez au lancement de plusieurs expositions à caractère historique à travers la Ville et donnez le coup d’envoi des festivités du week-end du 175e anniversaire! Rendez-vous à la Maison Lachaîne (37, rue Blainville Ouest), à 19 h, où se déroulera l’exposition Passé préservé, trésors et mémoires de Sainte-Thérèse. Puis, passez voir l’exposition Symphonie ouvrière : les mélodies de l’industrie du piano à Sainte-Thérèse, au parc Foisy (près de la gare), et enfin l’exposition Je suis, J’ai choisi Sainte-Thérèse, au Musée régional Thérèse-De Blainville (6, rue Blainville Est).

Un vin d’honneur sera servi sur place. Les expositions seront ensuite accessibles tout l’été.

Du 31 mai au 30 août, vous pourrez également observer l’exposition Le passé qui reste de Gabriel Dunn-Plante, dans la vitrine de la bibliothèque (150, boulevard du Séminaire) durant les heures d’ouverture.

Samedi 1er juin, de 13h à 17h

Grande fête au Village (6, rue de l’Église)

Venez festoyer en famille à la Place du Village lors de cette Grande fête comprenant jeux gonflables, Jumpaï, mur d’escalade, sculpteurs de ballons, animations patrimoniales, exposition historique, karaoké, distribution de semences de capucines et quiz du 175e anniversaire.

Samedi 1er juin,de 18h à 23h

Bal en bleu dans le stationnement de l’hôtel de ville (6, rue de l’Église)

Enfilez votre tenue de bal ainsi que vos accessoires bleus et venez danser au son de styles musicaux variés, incluant, entre autres, la plus grande chorégraphie country depuis 175 ans! Profitez des prestations de SAMAJAM, de l’École de danse Suzie Paquette et de l’Ensemble vocal Alternatim. La soirée se terminera au son de DJ Monsieur PY (Pierre-Yves Lord). Vente de nourriture sur place.

Dimanche 2 juin, dès 9 h

Tournoi de kickball au parc De Sève (840, rue Pilon)

Venez assister au premier tournoi de kickball de Sainte-Thérèse et encourager les citoyens qui y participent.

Dimanche 2 juin, de 11 h à 14 h

Pique-nique rétro au parc De Sève (840, rue Pilon)

Un dîner hot-dogs sera servi par des membres du conseil municipal dans une ambiance rétro! Exposition de voitures anciennes, spectacle de swing, photobooth rétro et animation vous attendent! Vente de crème glacée sur place.

Et ça se poursuivra tout l’été

Cet anniversaire sera aussi commémoré de différentes façons au courant de l’été, tels un parcours patrimonial déambulatoire Voyager à travers le temps, de nouveaux panneaux patrimoniaux, un jeu de société du 175e, un concours de la famille thérésienne comptant le plus de générations, de la lecture publique de textes de personnages historiques, des conférences intergénérationnelles entre des Thérésiens qui font une différence dans la société, etc.

Les festivités s’adressent à l’ensemble des Thérésiens, qu’ils soient des citoyens, des commerçants, des employés de la Ville, des travailleurs, des institutions, des partenaires ou des organismes.

D’autres activités seront offertes par des organismes, en plus d’offres spéciales de commerces locaux à ne pas manquer . Découvrez leurs initiatives ainsi que l’ensemble de la programmation du 175e au sainte-therese.ca/175.