Quinze spectacles gratuits cet été à Sainte-Thérèse

La ville de Saint-Thérèse offre durant tout l'été des prestations de diverses disciplines gratuites tout l'été dans le cadre de Place du Village en spectacle du 18 juin au 25 août.

Celle-ci mettra en vedette, entre autres, Édith Butler, Luce Dufault et Dumas.

Cette année, les spectacles seront présentés tous les mardis à 19 h 30 jusqu’au 20 août. Des activités attendront les enfants dès 18 h 30. Dès le 4 août, la Place du Village accueillera différents artistes les dimanches à 13 h, mettant à l’honneur diverses disciplines artistiques.

5 à 7 avant l’show

Le dernier grand spectacle de la saison sera assuré par le talentueux Dumas et sera précédé du 5 à 7 avant l’show. Ainsi, le samedi 24 août, les spectateurs seront conviés dès 17 h afin de profiter de l’ambiance festive du Village.

En cas de pluie forte ou d’orages, les spectacles seront annulés. Référez-vous à la page Facebook de la Ville la journée même afin de connaître l’état de situation.

Programmation

Mardi 18 juin Zach Boileau

Mardi 25 juin Leloup et ses fourmis

Mardi 2 juillet Coco Country Band

Mardi 9 juillet Seb et Jess

Mardi 16 juillet Édith Butler

Mardi 23 juillet Something New

Mardi 30 juillet Smokin’DeVille

Dimanche 4 août Les Espagnolades (danse)

Mardi 6 août Ramon Chicharron

Dimanche 11 août Place au cirque (cirque)

Mardi 13 août Luce Dufault

Dimanche 18 août Au temps des Seigneuries (musique)

Mardi 20 août Brian Tyler

Samedi 24 août Dumas (première partie Justin Roy)

Dimanche 25 août Avant de devenir un arbre (théâtre)

« L'été est à nos portes, et avec lui, une saison d'événements culturels qui promettent de ravir toutes les générations. Notre ville vibrera au rythme de concerts variés, ce sera l'occasion parfaite pour se réunir en famille ou entre amis, et pour découvrir des artistes talentueux. Venez nombreux et laissez-vous emporter par la magie des spectacles! », mentionne le maire de la Ville de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.