Notre-Dame-de-Pontmain remporte la première édition du Prix Étoile

Lors de son assemblée générale annuelle qui s’est déroulée le 29 mai dernier, le Réseau BIBLIO des Laurentides a dévoilé le grand gagnant du Prix Étoile 2024.

Pour la qualité de son projet qui valorise la lecture et l’écriture auprès des enfants et de l’ensemble de la communauté ainsi que pour l’implication du milieu politique dans le projet, le jury décerne le Prix Étoile 2024 à la municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain pour son

projet Le grand livre des apprentis auteurs. L’intention du projet était d’intéresser les jeunes de la communauté au processus de création littéraire jusqu’à l’édition. Tout le long du processus de création, les jeunes ont eu la chance de rencontrer des écrivains, des illustrateurs et de participer à la rédaction, à l’illustration et à l’édition de leur propre livre qui comprend deux contes collectifs ainsi que trente- deux contes individuels. Cette expérience fut instiguée par M. Marc- André Routhier, conseiller municipal et l’élu responsable de la bibliothèque.

De plus, le jury a décerné un Coup de cœur à la bibliothèque de Mont-Blanc pour son projet Café Biblio pour la portée rassembleuse et inspirante de ce partenariat qui répond aux besoins de la communauté. Le Café Biblio est une initiative conjointe de la Bibliothèque du Lac de Mont Blanc, du Club Renaissance Saint-Faustin- Lac-Carré, mouvement des 50 ans +, de la municipalité et de la FADOQ Laurentides. Tous les jeudis, de 13h à 15h, des activités tels que des conférences, des jeux-questionnaires et des jeux de société sont organisés à la bibliothèque, autour d’un café chaud (et gratuit). L’intention est de rapprocher les aînés entre eux, briser l’isolement et développer un sentiment fort à leur bibliothèque. Le Café Biblio fût si apprécié par les usagers ce printemps qu’il reprendra tout l’automne prochain.

Le nouveau Prix Étoile vise à reconnaître une initiative dont le grand engagement du personnel de la bibliothèque suscite des retombées positives et concrètes sur la communauté qu’elle dessert.

Quatre municipalités améliorent leur niveau BiblioQUALITÉ

Lors du même évènement, le Réseau BIBLIO des Laurentides a souligné les efforts

d’investissements de 4 municipalités dans le cadre du programme national BiblioQUALITÉ :

Lac-des-Seize-Iles, Sainte-Adèle et Sainte-Julienne ont atteint le niveau 3 alors que Sainte-

Anne-des-Lacs a atteint le niveau 4. Notons que 22 municipalités parmi les bibliothèques

membres du Réseau BIBLIO des Laurentides ont conservé le niveau 5, soit le plus haut

niveau possible. Elles ont chacune reçu un autocollant à afficher à l’entrée de la bibliothèque afin de témoigner de l’excellente qualité du service offert aux citoyens.

Les bibliothèques ayant atteint le plus haut niveau dans le programme de certification BiblioQUALITÉ sont :

 Brébeuf

 Grenville

 Huberdeau

 L’Ascension

 La Macaza

 La Minerve

 Labelle

 Lac-Supérieur

 Mont-Blanc

 Mont-Saint-Michel

 Morin-Heights

 Nominingue

 Notre-Dame-de-la-Merci

 Notre-Dame-de-Pontmain

 Notre-Dame-du-Laus

 Rivière-Rouge

 Saint-Adolphe-d’Howard

 Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles

 Saint-Placide

 Sainte-Anne-du-Lac

 Sainte-Lucie-des- Laurentides

 Val-des-Lacs