La Ville de Lorraine lance sa programmation estivale

La Ville de Lorraine a lancé sa programmation estivale des loisirs et de la culture. On compte plus d'une quarantaine d'activités extérieures qui sont offertes pour toute la population durant la belle saison.

« Nous sommes ravis de pouvoir offrir autant de beaux rendez-vous en plein air à notre communauté! Ce sera définitivement une bonne façon de côtoyer notre voisinage et de profiter de nos parcs en famille ou entre ami(e)s. », s’exclame le maire de Lorraine, Jean Comtois.

23 juin 2024 : Une journée occupée!

La saison commencera par l’inauguration des terrains de tennis et de pickleball,résultat d’un investissement de plus de 1.2 millions de dollars de la Ville de Lorraine, qui se tiendra au parc Lorraine, le 23 juin prochain, à compter de 13 h. Au programme : parties amicales, initiation et tirage de prix de présence (inscriptions requises au lorraine.ca). Dès 16 h, cette même journée, auront lieu les évènements spéciaux de la Fête nationale du Québec. Les enfants sont invités pour Ma p’tite Saint-Jean afin de profiter de l’animation, des jeux gonflables et du maquillage. Le spectacle Motel Capri, de l’école de musique Studio C, qui rendra hommage aux Cowboys Fringants, débutera à 19 h, alors que celui de l’artiste rock, Matt Laurent, est prévu à 20 h 30. Les festivités se concluront par la présentation d’un spectacle laser avec musique, une nouveauté à Lorraine.

Le retour des soirées toutes en musique!

Les spectacles extérieurs gratuits sous le thème « Des airs d’été » débuteront en force avec Les Jacks qui performeront au parc Lorraine le 6 juillet prochain, dès 19h30. Les groupes Hélium Cosmik et Wooden shapes seront aussi présents au courant de l’été. Une ambiance festive sera sans aucun doute au rendez-vous, alors que toutes et tous sont invités à apporter chaises et pique-nique pour l’occasion.

Un éventail d’activités pour tous les goûts

Les familles pourront aussi s’amuser lors des Matinées animées qui débuteront le 25 juin avec le spectacle de théâtre jeunesse Fuego, au parc Lorraine. Divers ateliers extérieurs seront d’ailleurs proposés les mardis, mercredis et jeudis de l’été. Que ce soit à travers la science, ou les arts ou les sports, les enfants de Lorraine seront choyés par des animations aussi éducatives que diversifiées. Ils pourront notamment s’initier au Kangoo jump (bottes trampoline).

Une multitude d’idées pour les familles!

En plus des soirées Cinéma sous les étoiles qui débuteront avec la projection du film Migration le 9 juillet prochain, les jeunes et moins jeunes sont invités à participer aux Soirées Skate se tiendront en compagnie d’un animateur professionnel présent pour donner des conseils aux adeptes de ce sport! La traditionnelle Fête de la famille aura quant à elle lieu le 24 août, au parc Lorraine, et les enfants pourront rencontrer plusieurs superhéros et prendre part aux activités sur le site. Les Soirées jeux de sociétés sont prévues le25 juin, les 2 et 16 juillet ainsi que le 13 août. Plusieurs jeux géants et jeux de table seront à la disposition de la population lors de ces soirées idéales pour pique-niquer au grand air.

Du nouveau au parc Lorraine!

Le parc Lorraine amène lui aussi son lot de nouveautés. En commençant par la place des Aînés inaugurée en mai dernier, toutes et tous peuvent profiter de bancs berçants, d’un abri solaire, d’une table de ping pong et des terrains de pétanque. La sculpture La Rencontre, qui est aussi sur place, est une invitation à se retrouver et à discuter ensemble. L’œuvre de l’artiste Jacques Bénard symbolise les différentes étapes de la vie comme la famille, l’enfance, le bonheur, et sont présentées par des motifs sculptés dans la pierre.

Tous les détails et les modalités d’inscription sont disponibles dans la programmation estivale des loisirs et de la culture au lorraine.ca.