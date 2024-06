Louise Chabot invite la population à participer à la Fête nationale

Louise Chabot, députée de Thérèse-De Blainville, invite les citoyennes et citoyens à afficher leur fierté d’être québécois et à fêter en grand en participant aux activités et spectacles de la Fête nationale du Québec que les quatre municipalités de la circonscription de Thérèse-De Blainville ont organisé pour l’occasion.

Le thème de la Fête nationale de cette année, « Retrouvons-nous à la belle étoile », se veut rassembleur et illustre une nation unie qui se célèbre ensemble. « Notre peuple, unique en Amérique du Nord, a été façonné par des gens d’ici et d’ailleurs qui ont contribué à faire de notre histoire, de notre langue française et de notre culture ce qu’elles sont aujourd’hui. C’est autour de cette fierté que chaque année, on se fête en grand », déclare Louise Chabot.

Participation aux festivités

La députée se réjouit de participer aux diverses activités de la Fête nationale qui auront lieu partout dans la circonscription les 23 et 24 juin prochains. « Fêter notre peuple est un incontournable. C’est une belle occasion pour rencontrer les citoyennes et citoyens et pour échanger avec eux dans un contexte réjouissant et exaltant. À tout le monde, je souhaite une belle Fête nationale et surtout, ''Bonne fête Québec!'' », conclut la députée.