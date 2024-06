Soutien financier pour 22 projets artistiques et littéraires

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, les MRC d’Antoine-Labelle, d’Argenteuil, de Deux-Montagnes, de La Rivière-du-Nord, des Laurentides, des Pays-d’en-haut et de Thérèse- De Blainville, ainsi que les villes de Saint-Jérôme et de Mirabel, en collaboration avec Culture Laurentides, ont annoncé un soutien de 360 000 $ à dix-sept artistes et cinq organismes artistiques dans le cadre du Programme de partenariat territorial des Laurentides.

Soutien aux projets des artistes, des écrivaines et des écrivains professionnels – Total : 260 000 $

Elise Deguire (MRC Les Pays-d'en-Haut) reçoit 18 000 $ pour réaliser un projet de recherche et de création en compagnie d’élèves de l'école primaire de Val David, suivi d’une résidence au Théâtre des Marais pour achever la conception du spectacle clownesque Kiki la femme Canon.

Nathalie Ducharme (MRC Thérèse-De Blainville) obtient 18 000 $ pour la création d’une série balado intitulée Rires et Nostalgie, présentant une facette de la culture populaire des années 60 à travers le parcours artistique de son père Yvan Ducharme, créateur des Insolences d’un téléphone.

Caroline Dusseault (MRC Les Laurentides) récolte 8000$ pour la production d'une œuvre multidisciplinaire intitulée Musée Bermuda, offrant des performances dans des espaces non- conventionnels des Laurentides.

Chloé Fortin (MRC d’Argenteuil) obtient 18 000 $ pour la création d’un corpus d’œuvres en arts visuels intitulé Les particules fuyantes, inspiré par la vallée de Harrington, en lien avec la communauté.

Clémence Gagné (MRC d’Antoine-Labelle) reçoit 6 400 $ pour réaliser un projet de photographies alternatives combinant des techniques traditionnelles aux nouvelles technologies, et intitulé Imprimer le lieu pour graver le Temps.

Marylise Goulet (Ville de Saint-Jérôme et MRC La Rivière-du-Nord) récolte 20 000 $ pour la création d’une série d’œuvres en arts d'impression mettant en scène les milieux humides, y compris les sphaignes, les mousses et autres plantes endémiques.

Claude Hurtubise (MRC Les Pays-d'en-Haut) obtient 9 000 $ pour réaliser une résidence de création en vue de créer et enregistrer six nouvelles compositions musicales, et de peaufiner un spectacle.

Jean Kazemirchuk (MRC de Deux-Montagnes) reçoit 14100$ pour effectuer une démarche d’exploration de techniques et de différents matériaux de la gravure dans le but de réaliser une série d’estampes sur la thématique de la guerre en Ukraine.

Samuel-Isaac Landry Maheux (MRC Thérèse-De Blainville) récolte 18 000 $ pour l'écriture d'une websérie intitulée La Grande Aventure De Philippe Robinson, racontant l'histoire fictive d'un influenceur en voyage qui ne voyage pas.

Marilou Leblanc (MRC d’Argenteuil) reçoit 18 000 $ pour réaliser une résidence de création, suivie de la production de la pièce de théâtre L'appel du lac, en partenariat avec le Petit Théâtre de Nord et le Centre de création de Boisbriand.

Ariel Tempête (MRC Les Laurentides) obtient 18 000 $ pour réaliser le projet Horizon - mini-concert, réunissant des musiciens des Laurentides afin d'offrir de courtes prestations musicales filmées devant un petit public.

Nathalie Maillard (MRC Les Pays-d'en-Haut) récolte 12 500 $ pour présenter, avec le trio musical Les Réconfortantes, des spectacles dans des résidences pour aînés des Laurentides ayant un budget limité.

Rosette Pipar (MRC Les Pays-d'en-Haut) reçoit 11 000 $ pour la réalisation d’un projet de poésie rendant hommage à 12 artistes céramistes contemporains des Laurentides.

Émilie Proulx (MRC Thérèse-De Blainville) obtient 12 000 $ pour la création d’une série de douze œuvres visuelles inspirées de la biodiversité de la Rivière des Mille-Îles.

Marc Sauvageau (Ville de Mirabel) récolte 19 000 $ pour la production d'un spectacle jeunesse intitulé Patate poil.

Dominic Simard (MRC La Rivière-du-Nord et Ville de St-Jérôme) reçoit 20 000 $ pour un projet cinématographique intitulé La Richesse Des Ordures, faisant la promotion de l'économie circulaire en tant que solution aux défis écologiques, énergétiques et économiques.

Thierry Vigneault Charbonneau (MRC La Rivière-du-Nord) obtient 20 000 $ pour la création de l'environnement scénique et des marionnettes d’un spectacle de type true crime, sur la cavale meurtrière ultra médiatisée d’un jeune couple. Soutien aux organismes artistiques professionnels – Total : 100 000 $

Danse Laurentides (MRC Les Pays-d'en-Haut) récolte 20 000 $ pour présenter la neuvième édition du Festival Tournant, festival de danse nomade qui visitera Val-Morin en août 2025.

Diffusion en Scène Rivière-du-Nord (MRC La Rivière-du-Nord) reçoit 24 000 $ pour présenter le festival d’arts vivants autochtones Nikak tagocniok.

Festival des arts de Saint-Sauveur (MRC Les Pays-d'en-Haut) obtient 24 000 $ pour élargir la portée et l'accès de son événement Sentiers de la danse.

Vague de Cirque (MRC Les Laurentides) reçoit 14 000 $ pour créer, produire et organiser la deuxième édition du Festival de Cirque des Laurentides.

Atelier de l'Île (MRC Les Laurentides) récolte 18 000 $ pour la tenue de résidences de création ainsi que la présentation de trois expositions dans le contexte des célébrations de son 50e anniversaire en 2025.

Il est à noter que parmi les projets soutenus, deux artistes reçoivent une première bourse grâce à une bonification financière des ententes territoriales accordée par le Conseil.

Processus de sélection

Les demandes ont été analysées par un comité composé de pairs, réunis par le Conseil, œuvrant dans différents secteurs artistiques. Les projets ont été sélectionnés au mérite, sur la base de leur excellence et de leur adéquation aux objectifs du programme, et en fonction des disponibilités budgétaires des partenaires.