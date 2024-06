Une 35e année pour Rosemère en fleurs

Dans le cadre du concours Rosemère en fleurs, la Ville de Rosemère annoncer l’événement du bazar horticole dans les jardins de la Maison Hamilton et la visite des jardins secrets qui se tiendront le 14 juillet prochain, de 9 h 30 à 16 h 30.

L’événement du bazar horticole, c’est une journée remplie d’activités divertissantes pour toute la famille. Les citoyens pourront acheter des plantes, des pousses d’arbres, ou encore des pots, des outils, des antiquités et différents accessoires de seconde main pour le jardinage. Grande nouveauté cette année : des décorations de Noël et des meubles usagés seront aussi en vente à prix modique. Cette récupération d’objets offerts par la communauté permet de donner une seconde vie à des articles en bon état tout en amassant des fonds pour une bonne cause. D’ailleurs, tous ceux qui souhaitent faire un don sont invités à les apporter avant le 13 juillet à l’écocentre, qui veillera à les acheminer sur place, le jour de l’événement.

Sur l’heure du lunch, les visiteurs sont invités à apporter leur pique-nique et à le déguster dans cet environnement coloré. Ce sera l’occasion de contempler les jardins thématiques de la Maison Hamilton et de se balader dans le sentier du marais Bouthillier : de véritables joyaux à découvrir, ou à redécouvrir! De plus, des artistes locaux exposeront leurs toiles et des musiciens ajouteront une touche festive à cet événement qui marie l’art à la nature.

Visite des jardins secrets

Partez à la découverte de merveilles horticoles dans des jardins privés ouverts au public. Une activité qui permet de s’introduire dans l’intimité de magnifiques propriétés pour admirer les aménagements paysagers. Chaque visiteur doit débourser 10 $ pour avoir accès à la carte indiquant les adresses des jardins secrets. Les billets seront en vente uniquement le 14 juillet à la Maison Hamilton au 106, chemin de la Grande-Côte.

À noter que toutes les recettes liées aux ventes de plantes, d’articles usagés et à la visite des jardins secrets seront versées à l’organisme de répit Les Petits Plaisirs.

Concours de photographies

Rosemère en fleurs, c’est aussi un concours de photographies. Tous les citoyens de Rosemère qui ont de belles photos horticoles et sont fiers de leurs aménagements peuvent s’inscrire avant le 30 août prochain : il y a de nombreuses catégories et près de 25 prix à gagner. Pour tous les détails, consultez la page Rosemère en fleurs sur notre site Web ville.rosemere.qc.ca. La cérémonie de remise des prix se tiendra cet automne.

« J’invite les citoyens à prendre part aux activités du 14 juillet prochain. Ils pourront faire de belles trouvailles au bazar, et y découvriront des aménagements magnifiques dans les jardins de la Maison Hamilton. Durant la visite des jardins secrets, ils seront aussi à même de constater le talent des horticulteurs amateurs rosemèrois, qui créent des espaces tout aussi originaux que diversifiés. Finalement, n’hésitez pas à participer au concours de photographies. Si Rosemère est reconnue comme une ville fleurie, c’est grâce à nos citoyens qui ont le pouce vert et qui font preuve d’une grande créativité », souligne Eric Westram, maire de Rosemère.