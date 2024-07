Rosemère dévoile le projet d’art urbain de son parc de planche à roulettes

Pour tous les adeptes de planche à roulettes, de trottinette et de vélo de montagne, le maire de la Ville de Rosemère, M. Eric Westram et l’équipe municipale des Services communautaires annoncent que le projet d’art urbain situé à la Place des jeunes, au 418, chemin de la Grande-Côte, est complété.

Le skatepark revampé aborde maintenant un style unique, coloré et graphique qui s’harmonise parfaitement à son environnement et qui saura plaire à sa clientèle. Cette initiative d’art urbain a vu le jour dans le cadre d’une entente de développement culturel entre la Ville de Rosemère et le ministère de la Culture et des Communications.

Soucieuse d’avoir un projet artistique qui plairait à la clientèle fréquentant le parc, la Ville a sondé ses usagers sur différentes plateformes numériques, mais également en personne afin de connaître leur préférence entre deux concepts.

Les planchistes et citoyens se sont prononcés et une œuvre s’est démarquée. Le collectif d’artistes et muralistes Funky Art Cartel a mis en œuvre son talent et la Ville invite la population à redécouvrir cet endroit familial, au cœur de celle-ci.

« Nous sommes vraiment heureuses d’avoir mis de la joie et du dynamisme sur le skatepark. Nous constatons que Rosemère a une belle vision pour les jeunes et l’endroit était déjà très beau. Il s’agit de notre première œuvre dans cette ville. Avec notre art naïf, nous espérons démocratiser l’art, colorer le monde et inspirer », expliquent les artistes.

Soulignons que les muralistes de Funky Art Cartel désignent cette forme d’art comme de l’art pop, sans effet tridimensionnel, qui crée une ambiance, avec un concept organique où les lignes sont parfaitement imparfaites.

« Le parc de planche à roulettes est un lieu très populaire auprès de nos jeunes. Nous souhaitions donner du mordant au site tout en conservant une harmonie avec le décor. Nous sommes très heureux du résultat et remercions à nouveau les artistes pour cette œuvre originale. J’invite donc petits et grands à profiter de la Place des jeunes qui propose en plus de cette aire de jeu pour les planchistes, différentes installations sportives pour tous », mentionne Eric Westram, maire de Rosemère.