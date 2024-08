Participez aux derniers spectacles des Zones musicales de l'été

Tout l’été, les Zones musicales ont offert une programmation riche et variée aux spectateurs de tout âge afin de célébrer cette 9e édition. Il est maintenant l’heure d’accueillir un artiste bien attendu pour clôturer le tout : le spectacle hommage aux BB de Ludovick Bourgeois .

Ce dernier soulignera en musique le parcours artistique de son père et de son célèbre groupe le 24 août .

Une seconde soirée aura lieu le dimanche avec Andy Rubal & Son del Sun. Le site sera complètement aménagé avec une ambiance unique et branchée, en plein cœur du centre-ville culturel lavallois. Présentés par le Groupe Banque TD, ce sont deux rendez-vous à ne pas manquer !

Également, la station culturelle Momo devant la Place Bell se prolongera tout le mois de septembre, avec une multitude d’activités dans son environnement verdoyant conçu par Aire commune. Le 22 août, le jeudi Co-Motion accueillera un battle de danse animé et organisé par l’artiste 7Starr bien aimé des jeunes. Découvrez tous les spectacles d’humour, de danse et de musique au momo.laval.ca.

Battle de danse junior en collaboration avec 7Starr, Montreal Krump Alliance, Festival JOAT et Co-Motion

Jeudi 22 août 2024, 19 h à 21 h 30

En nouveauté cette année, la compétition sera divisée en 2 catégories : Junior pour les 15 ans et moins (22 août) et Sénior pour les 16 ans et plus (26 septembre). Les participants auront l’opportunité de s’affronter dans 2 volets : All-style et Break. Des juges et artistes de renommée internationale seront présents et se produiront sur la musique de DJ Magnanimous.

Lorraine Klaasen

– Zone Montmorency (Maison de la culture)

Jeudi 22 août 2024, 20 h à 21 h

Lorraine Klaasen, fille de Thandie Klaasen, la légendaire chanteuse de jazz sud-africaine, est l’une des rares artistes à avoir préservé la musique traditionnelle des Townships d’Afrique du Sud et célèbre cette année ses 40 ans de carrière ! Née et élevée à Soweto, Lorraine Klaasen a captivé le public du monde entier avec sa présence dynamique et son talent scénique. Gagnante du prix Juno, l’artiste a sorti plusieurs albums salués par la critique.

Spectacle de clôture :

1re partie : Éléonore Lagacé

– Station culturelle Momo

Samedi 24 août 2024, 19 h 30 à 21 h 45

Bienvenue dans le merveilleux monde musical d’Éléonore Lagacé, alias LÉO ! En avril 2023, elle a dévoilé son premier EP intitulé Elle s’en fout. Lâcher prise, arrêter de se poser des questions, cesser d’accorder trop d’importance à l’opinion d’autrui, puis foncer, voilà son leitmotiv. Ses compositions originales racontent des histoires palpitantes et touchantes sous les thèmes de la confiance en soi, l’alter ego, la femme et la poursuite de ses rêves. Grande gagnante de l’émission Zénith en 2023, LÉO n’a pas fini de vous surprendre !

Les BB par Ludovick Bourgeois

– Station culturelle Momo

Samedi 24 août 2024, 19 h 30 à 21 h 45

On lui demandait depuis longtemps et le moment est enfin venu pour Ludovick Bourgeois de saluer, en chansons et en images, le parcours artistique et plus personnel de son célèbre père Patrick et de son groupe culte Les BB. En compagnie de ses musiciens, Ludovick propose un voyage dans le temps en revisitant les innombrables succès de la formation, ainsi que quelques-uns de ses titres coups de cœur. Un spectacle-événement empreint de nostalgie, mis en scène par Joël Legendre, que le chanteur chouchou du Québec souhaite aussi prenant que grandiose !

Spectacle de clôture :

Andy Rubal & Son del Sun

– Station culturelle Momo

Dimanche 25 août 2024, 15 h 30 à 17 h

Andy Rubal, originaire de Santiago de Cuba, prend d’assaut le Québec et le Canada avec son spectacle explosif La Clave Cubana. Ce pianiste et chanteur électrisant est accompagné de ses six musiciens pour vous emmener dans un voyage à travers tous vos classiques de musique cubaine et latine préférés, ainsi que les meilleurs succès de l’auteur-compositeur-interprète, en plus des chansons de son prochain album Dimelo Nawe. Préparez-vous à danser toute la nuit avec Andy Rubal et Son del Sun !