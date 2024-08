Lancement du concours de photos du député de Rivière-des-Mille-Îles

Les résidents de la circonscription du député de Rivière-des-Mille-Îles, Luc Desilets, sont invités à participer à son concours de photographies pour son calendrier 2025. Le thème de cette année, « La rivière des Mille Îles et ses cours d’eau », met en lumière la beauté naturelle et les richesses bleues de la région.

Pour cette édition, le calendrier retrouvera son format initial et mettra à l’honneur chaque cliché qui capturera la splendeur de nos cours d’eau, offrant ainsi une fenêtre unique sur notre territoire commun.

« Mettre en valeur le talent photographique des résidents est essentiel, car chaque image raconte une histoire particulière de notre territoire. Ce concours est une magnifique occasion de célébrer la beauté de notre région et particulièrement l’eau qui unit nos quatre villes, et ce, tout en encourageant la passion pour la photographie, un art qui me tient particulièrement à cœur », a déclaré Luc Desilets.

Comment participer

Le concours est ouvert aux résidents de 14 ans et plus des villes de Rosemère, de Boisbriand, de Saint- Eustache et de Deux-Montagnes. L’équipe de bureau de circonscription sélectionnera les images gagnantes qui figureront dans le calendrier distribué à toutes les adresses de la circonscription à la fin de l’année.

Pour participer, il suffit de remplir le formulaire en ligne sur le site lucdesilets.quebec et de soumettre jusqu’à deux photos. Chaque image doit respecter les critères suivants :

Format paysage (horizontal)

Prise sur le territoire de Rivière-des-Mille-Îles, avec identification du lieu dans le formulaire d’inscription

Œuvre numérique dont vous êtes l’auteur

Résolution supérieure à 300 ppp (ou dpi), en format JPG ou PNG, avec une taille supérieure à 1 Mo (1000 ko).

La date limite pour participer est le 4 octobre 2024 à 12 h. Pour plus de détails et pour soumettre vos photos, visitez le lucdesilets.quebec.