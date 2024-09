Une exposition de l’artiste Hédy Gobaa présentée à Sainte-Thérèse

Les œuvres en arts visuels Le monde des bords et des plaines de l’artiste tunisien-français, Hédy Gobaa seront présentées du 4 au 25 octobre prochain à l’Espace de création et d’exposition du Collège Lionel-Groulx (D-018, entrée rue Saint-Louis).

Avec une série de tableaux mêlant les paysages du Québec, sa nouvelle terre d’accueil, et ceux de la Tunisie, son pays d’origine, Hédy Gobaa vous invite à franchir une frontière visuelle et émotionnelle. Certains tableaux s’inspirent de photographies de la Tunisie précédant son départ, d’autres de son immersion dans le territoire québécois. Surgit alors une histoire de regard, la rencontre entre « l’ici » et « l’ailleurs ». Pour lui, « voir » est une révélation : un instant où ce qui est flou devient clair, où une émotion intense nous saisit. L’artiste explore cette limite, cet espace entre deux mondes, où quelque chose de nouveau peut être vu et peint.

Horaire

Du 4 au 25 octobre 2024

Mardi au samedi, de 12 h à 17 h

L’exposition est gratuite et ouverte à tous.

Vernissage: 3 octobre, dès 17h30. L’artiste présentera ses créations et sa démarche artistique.

Le public pourra également le rencontrer, le jeudi 17 octobre, à 12 h (informations et inscription au [email protected]). Inscription recommandée. La rencontre avec l’artiste aura lieu au local D-023.

« En tant que ville d’arts, de culture et de savoir, nous sommes ravis de contribuer au rayonnement des artistes et sommes honorés d’accueillir l’exposition d’Hédy Gobaa au Collège Lionel-Groulx. Nul doute que vous serez impressionnés par son grand talent artistique et ses œuvres à l’image de son vécu », mentionne le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

« Accueillir une exposition professionnelle en nos murs s’avère toujours des occasions riches pour nos personnes étudiantes en Arts visuels tout comme pour l’ensemble de notre communauté », affirme Philippe Nasr, directeur général du Collège Lionel-Groulx. « Comme institution d’enseignement supérieur, il nous apparait évident que nous jouons un rôle important dans l’accessibilité aux arts et à la culture. Notre collaboration avec la Ville de Sainte-Thérèse s’inscrit parfaitement dans cette intention. »

À propos de l’artiste

Hédy Gobaa est titulaire d’un doctorat en étude et pratiques des arts à l’Université du Québec à Montréal (2018) et d’une maîtrise d’arts plastiques et sciences de l’art à Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2011). Il a grandi en Tunisie, étudié en France, puis est retourné vivre en Tunisie, pays qu’il a définitivement quitté deux ans après le Printemps arabe. Gobaa réside et travaille à Montréal depuis 2013. Il a présenté ses œuvres lors de nombreuses expositions individuelles et collectives en Tunisie. À Montréal, nous avons pu voir son travail au Centre Clark (2024) ainsi qu’à la galerie Art-Mûr, avec laquelle il collabore depuis 2016. En 2022, il a participé à la résidence du Symposium de Baie-Saint-Paul.