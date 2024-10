Dévoilement de la nouvelle bibliothèque de Saint-Colomban

La Ville de Saint-Colomban dévoile le projet lauréat de son tout premier concours d’architecture, dans le cadre duquel les équipes pluridisciplinaires candidates devaient imaginer et concevoir la toute nouvelle bibliothèque de la ville.

Ce sont donc les firmes membres de l’équipe pluridisciplinaire ci-dessous qui ont retenu l’attention du jury et qui ont officiellement remporté le concours après l’analyse approfondie des quatre candidatures finalistes :

En architecture: Agence Spatiale + BGLA Architectes

En architecture de paysage : OPTION AMÉNAGEMENT

En ingénierie : PARALLÈLE 54 / AMBIONER

Le jury du concours était composé de : Yvon Dallaire, architecte et président du jury, Randy Cohen, architecte, Jade Côté, ingénieure, Marie-Ève Danis, architecte et résidente de Saint-Colomban, Gil Hardy, architecte, Mélanie Brault, directrice du Service de la bibliothèque et de la culture, et Mathieu Douville, concepteur artistique de la Ville de Saint-Colomban.

« Le jury a désigné Agence Spatiale + BGLA pour plusieurs raisons. D’abord, la richesse et la pertinence de l’approche conceptuelle démontre une grande compréhension de l’identité de Saint-Colomban et de ses citoyens. L’adéquation entre l’esprit des lieux proposés, l’animation souhaitée et l’usage communautaire recherché est notable et le projet se met au service du site et son environnement tout en répondant au programme. Précisons également que la mise en forme favorise un accueil invitant et une adhésion/ouverture pour la communauté, au cœur d’une organisation spatiale qui se démarque par sa clarté et la création de différents pôles. Finalement, l’expression architecturale permet d’enrichir le paysage et son domaine public. » – M. Yvon Dallaire, président du jury

« Nous sommes très fébriles de voir ce projet se concrétiser pour la Ville de Saint-Colomban. Cette bibliothèque sera le tout premier bâtiment à valeur architecturale de la Ville et permettra aux citoyen(ne)s d’accéder à un espace multidisciplinaire propice à l’expression de leur créativité et au rassemblement de la communauté, une grande nouveauté sur le territoire qui profitera à de nombreuses générations à venir. Le Conseil municipal est très impressionné par la qualité du projet sélectionné par le jury et nous avons très hâte de le voir prendre forme sur le terrain dès l’an prochain. Je tiens à remercier les membres du jury, du comité technique, des firmes participantes et tous les autres professionnels et employés de la Ville qui ont contribué de près ou de loin au processus du concours d’architecture. C’est à la fois l’aboutissement d’une grande étape et le point de départ de ce projet attendu depuis longtemps. » - Xavier-Antoine Lalande, maire de la Ville de Saint-Colomban

« Les bibliothèques et autres infrastructures culturelles sont au cœur des collectivités fortes et inclusives où les gens veulent vivre, travailler et élever leur famille. Le gouvernement fédéral se réjouit de la qualité du projet sélectionné par le jury qui permettra aux résidents de Saint-Colomban d’avoir accès à un lieu culturel moderne et accessible pour apprendre et vivre des expériences enrichissantes pendant de nombreuses années. » - L’honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement est fier de contribuer à la mise en œuvre de cet important espace culturel que sera la bibliothèque de Saint-Colomban. C'est un projet qui témoigne de l’importance d’offrir à la communauté des lieux propices à l’apprentissage, aux échanges et à la créativité » - Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l’Outaouais.

La nouvelle bibliothèque prendra place sur l’ancien terrain de soccer Dupont, en face de l’école à l’Orée-des-Bois, où sera créé un lieu à l'influence moderne et à l'intégration environnementale recherchée.

En rappel, la Ville de Saint-Colomban a reçu une contribution de 2 200 800 $ pour soutenir la réalisation de ce projet de grande envergure. Cette aide financière a été accordée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec et Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, dans le cadre du Programme d’infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) découlant de l’Entente bilatérale intégrée (EBI) conclue entre le gouvernement fédéral et provincial. Dans le cadre de ce projet, le gouvernement du Canada a contribué une somme de 1 100 400 $. Le gouvernement du Québec accorde également 1 100 400 $ provenant du programme Aide au développement des infrastructures culturelles (PADIC). Pour sa part, Saint-Colomban contribue plus de 4,6 millions $ à la réalisation de ce projet. Le concours d’architecture s’est inscrit dans le cadre des exigences liées à la subvention.