Un concert gratuit de deux violonistes à Saint-Jérômes

Le 9 novembre, à 14 h , à l'église Saint-Antoine, à Saint-Jérôme, la population est invitée à venir assister à un concert gratuit des deux musiciens, la violoniste, Joëlle Vaillancourt et le violoncelliste , François Lamontagne.

Leur répertoire romantique, classique et populaire s'élèvera et envahira le lieu de culte.

En guise de levée de rideau, vous entendrez le fameux « Jésus que ma joie demeure » de Bach, une des oeuvre la plus connue de la musique classique, suivie par des œuvres toutes plus connues les unes que les autres. À titre d’exemples : Le Boléro de Ravel, Le « Yesterday » des Beatles, La liste de Schindler, Greensleeeves, un grand medley des plus belles musiques de films, un medley ‘Aznavour’ et plusieurs autres !