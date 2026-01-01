Par la Ville de Sainte-Thérèse
Acquisition du Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville
Par Salle des nouvelles
La Ville de Sainte-Thérèse devient propriétaire du Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville (CCCTB), situé au 120, boulevard du Séminaire, un immeuble dédié à des usages culturels, communautaires et éducatifs.
Inauguré le 28 avril 1995, celui-ci était jusqu’à maintenant la propriété de la Corporation du Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville, administré par les quatre organismes fondateurs : la Ville de Sainte-Thérèse, le Club Optimiste Ste-Thérèse, le Club Lions Thérèse-De Blainville et le Centre de services scolaire des Mille-Îles.
Sa réalisation avait été rendue possible à l’origine grâce à une campagne de financement populaire qui avait permis d’amasser 3,5 M $ provenant de 714 donateurs. L’immeuble sera désormais détenu par la Ville, tout en continuant d’être géré par la Corporation du CCCTB.
« En faisant l’acquisition du centre, la Ville de Sainte-Thérèse assure sa pérennité financière, tout en permettant de continuer à offrir les mêmes services qui étaient jusque-là offerts à la population et ainsi préserver un lieu essentiel à la vie culturelle et communautaire de notre municipalité et de notre région », déclare le maire de Sainte-Thérèse, Christian Charron.
L’acquisition, autorisée par résolution du conseil municipal, prévoit le transfert de propriété de l’immeuble pour une somme symbolique de 1 $, à laquelle s’ajoute la prise en charge par la Ville des dettes liées à l’immeuble, incluant les avances de fonds effectuées par la Ville au fil des années, les emprunts garantis, le remboursement de la marge de crédit ainsi que les taxes municipales et scolaires impayées.
La charge financière pour la Ville de Sainte-Thérèse, partie qui n’est pas financée par la radiation des avances de fonds (4 714 737 $) et la prise en charge des prêts liés au bâtiment (750 347 $), se chiffre à environ 756 747 $ et sera financée par les excédents de fonctionnement non affectés (EFNA). Ce montant est constitué des taxes municipales non payées (426 175 $), du paiement du solde de la marge de crédit (35 000 $) et du paiement des frais de TVQ estimés à 295 572 $.
Partenaire majeur de la Corporation du Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville depuis la construction du bâtiment, la Ville soutient financièrement les activités du Centre depuis de nombreuses années. Dans ce contexte, la Ville a proposé de procéder à l’acquisition de l’immeuble afin d’assurer la pérennité des usages culturels, communautaires et éducatifs qui y sont exercés, et ce, au cœur du milieu de vie thérésien. La proximité immédiate du CCCTB avec la bibliothèque municipale adjacente rend cette acquisition presque naturelle afin d’optimiser la complémentarité des services offerts à la population.
Par ailleurs, la Ville de Sainte-Thérèse établira un protocole d’entente avec la Corporation, lequel précisera les modalités de gestion du bâtiment et sera ultérieurement soumis pour approbation au conseil municipal. Par cette démarche, la Ville réaffirme sa volonté de soutenir activement la vie culturelle et communautaire, tout en assurant une gestion responsable et durable de ses infrastructures au bénéfice des citoyennes et des citoyens.