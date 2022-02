16e édition du concours Blainville en chansons

La Ville de Blainville invite les interprètes et auteurs-compositeurs-interprètes de 12 à 17 ans, de la MRC de Thérèse-De Blainville, à déposer leur candidature au concours Blainville en chansons, d’ici le 26 février, sur le site blainville.ca.

Les candidates et candidats auront l’opportunité d’enregistrer la démo d’une chanson qu’ils pourront conserver par la suite. Le jury sélectionnera les démos d’une quinzaine de jeunes artistes pour ensuite les faire passer à l’étape des auditions en direct, le 27 mars. Dix d’entre eux prendront part à la grande aventure et à la finale du 18 juin prochain, au Théâtre Lionel-Groulx.

Cette année, les finalistes auront la chance d’être parrainés par Steve Veilleux. Originaire de Drummondville, Steve Veilleux a fondé le groupe Kaïn en 1990 avec Yannick Blanchette, rejoints ensuite par Patrick Lemieux et Éric Maheu. Avec ses sept albums, ses succès populaires et ses tournées de spectacles couronnées de succès, Kaïn fait partie intégrante du paysage musical québécois.

« Ce concours, créé en 2006, est devenu un évènement incontournable de la scène artistique régionale et contribue à offrir une expérience scénique et personnelle des plus intéressantes à nos jeunes artistes. J’invite toutes les adolescentes et tous les adolescents de Blainville et de la MRC qui aiment la chanson et la musique à s’inscrire à cette édition qui promet d’être très relevée en talent encore une fois. »

- Marie-Claude Collin, conseillère déléguée à la commission de la vie associative