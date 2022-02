La FAE dénonce un rapport incomplet et qui vise à camoufler la réalité

La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) dénonce le manque de transparence du gouvernement en ce qui a trait à la qualité de l’air dans les classes et les données divulguées aujourd’hui quant aux lecteurs de CO 2 qui y ont été installés.

Depuis plusieurs semaines, la FAE demande au gouvernement d’agir avec transparence en rendant publiques toutes les données détaillées recueillies par l’entremise de l’ensemble des lecteurs de CO 2 installés dans les classes, et ce, rétroactivement depuis le moment de leur installation.

« Si le gouvernement est si convaincu de la bonne qualité de l’air dans les écoles, qu’il rende les données détaillées publiques. Avec les moyennes fournies, des classes pourraient avoir des taux de CO 2 supérieurs à 1 500 PPM durant deux heures, chaque jour, et pourraient malgré tout se retrouver avec une moyenne hebdomadaire se situant sous la barre des seuils établis par le gouvernement. C’est inacceptable ! On a la drôle d’impression que le gouvernement nous prend pour des valises et qu’il cherche à masquer la réalité afin d’embellir son bilan à la veille du déclenchement des élections », rappelle M. Mallette, président de la fédération autonome de l’enseignement.

La FAE demande que des spécialistes indépendants se penchent sur la méthodologie utilisée par le ministère de l’Éducation, plus particulièrement sur les données détaillées recueillies par les lecteurs de CO 2, et que leur rapport soit rendu public.