Remise de deux bourses pour les étudiants.es en Technologie du génie civil

La Ville de Mascouche est fière d’annoncer la mise en place de Biblio-Jeux, un programme gratuit de stimulation du langage oral et de l’éveil à l’écrit, à la bibliothèque Bernard-Patenaude. Biblio-Jeux s’articule autour d’une sélection de jeux choisis par des orthophonistes pour les enfants agés de 6 mois à 6 ans et leurs familles. L’objectif du programme est de favoriser l’interaction parent-enfant, tout en stimulant le langage oral et l’intérêt envers l’écrit. Des rencontres auxquelles pourront s’inscrire les familles auront lieu une fois par mois, les dimanches matins, à compter d’avril. Des étudiantes en orthophonie seront présentes pour offrir des conseils et de l’encadrement. « La bibliothèque publique est le lieu tout indiqué pour accompagner les familles et les enfants tout au long de leur parcours d’apprentissage. Biblio-Jeux témoigne bien de cette réalité et je suis fière qu’on puisse l’offrir aux familles mascouchoises », a mentionné Anny Mailloux, conseillère municipale. « Une des grandes forces du programme, c’est qu’il est entièrement gratuit et qu’il s’adresse à toutes les familles, peu importe leur situation socioéconomique. Cela démontre à quel point les bibliothèques publiques, en tant qu’institutions accessibles, rassembleuses et connues de tous, sont de puissants leviers de littératie familiale au sein de la communauté » a expliqué Christian St-Onge, chef de division à la bibliothèque de Mascouche. Un programme de qualité Au total, ce sont environ 60 jeux et fiches d’activités qui sont mis à la disposition des familles. Les jeux sont répartis en 7 planètes ludiques que l’enfant parcourt en interaction avec son parent. Des pistes d’animation sont également suggérées aux parents en fonction de l’habileté langagière visée et de l’âge de l’enfant.