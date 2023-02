Portes ouvertes réussies pour le Collège Montmorency

Plus de 2 000 personnes ont participé aux portes ouvertes d’hiver du Collège Montmorency, le 2 février dernier.

Entre 18 h et 20 h 30, les élèves de quatrième et cinquième secondaire, accompagnés de leurs parents, ont pu découvrir les 28 programmes d’études offerts à Montmorency, en prévision de leur demande d’admission au collégial le 1er mars prochain.

La clientèle adulte a, quant à elle, eu l’occasion de se renseigner auprès des représentants de la Formation continue au sujet des différents programmes qui leur sont adressés.

Les professeurs, membres du personnel et étudiants du Collège, étaient sur place pour répondre aux questions et partager leur expérience au Collège.

Outre des visites guidées des principaux lieux d’intérêt du Collège, les participants ont pu explorer les départements d’enseignement à leur rythme et selon leurs intérêts par l’entremise de trois trajets de découvertes, parcourir une trentaine de kiosques d’information et participer à des activités spéciales organisées dans les départements.

L’humain au cœur des priorités

Favorisant une approche humaine et personnalisée auprès de ses étudiants, le Collège a reçu les visiteurs des portes ouvertes avec cette même façon de faire. L’étudiant étant au cœur des priorités, tout est alors mis en œuvre pour les accueillir adéquatement et pour favoriser leur réussite grâce à une formation pertinente et de qualité.

Ateliers d’un jour avant le 1er mars

Les personnes qui n’ont pas pu venir au Collège Montmorency le 2 février peuvent s’inscrire aux Ateliers d’un jour. C’est l’occasion parfaite de voir le Collège en action, se familiariser avec les lieux et assister à un ou des cours du programme choisi.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les futurs collégiens, qui devront soumettre une demande d’admission au Service régional d’admission du Montréal métropolitain (SRAM) avant la date limite du 1er mars 2023.