20 étudiants récompensés par la Fondation du Collège Montmorency

Au cours d’une soirée au Collège Montmorency, 20 étudiants ont vu leur persévérance honorée en recevant une bourse de la persévérance scolaire offerte par la Fondation du Collège Montmorency grâce au soutien financier de la Fondation Croire en son rêve.

Organisée dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, cette soirée a été l’occasion de reconnaître la grande capacité d’adaptation des récipiendaires. En plus de se partager 10 000 $ en bourses, les étudiants ont reçu un exemplaire des logiciels Antidote+ personnel et de Tap’Touche de la part de Druide informatique.

« La Fondation du Collège est très heureuse de rendre hommage à votre grande résilience, une habileté difficile à enseigner, mais que vous avez acquise grâce à votre volonté de surmonter les obstacles et les difficultés », a partagé Marie-Eve Gervais, directrice générale de la Fondation en s’adressant aux récipiendaires lors de la remise des bourses. « Nous espérons que cette reconnaissance de vos efforts vous permettra de poursuivre votre route et de réaliser tous vos rêves ».

Dans le but de souligner leurs efforts, plusieurs récipiendaires ont partagé leurs parcours variés avec les invités sous la forme de panels de discussion. Ces moments ont permis des échanges remplis d’émotions en plus de démontrer comment, malgré les embûches, ils ont su s’adapter et atteindre leurs objectifs.

Liste des étudiants récipiendaires