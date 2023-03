Formation d'enseignants non qualifiés dès septembre: oui mais, disent les syndicats

La formation générale au cégep est «plate» et doit être mise à jour, affirme la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) à l’occasion du 30e anniversaire de l'élaboration de cette formation. «Les étudiants collégiaux actuels n'étaient pas nés quand on a décidé des devis de la formation qu'ils vivent et pour nous, c'est un non-sens de ne ...