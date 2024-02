Cinq étudiants nés hors Canada terminent leurs études comme infirmières

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides et le Collège Lionel-Groulx soulignent la réussite des cinq premiers finissants au programme d’attestation d’études collégiales (AEC) d’Intégration à la profession infirmière au Québec pour les infirmières et les infirmiers diplômés hors Canada.

Installés à Sainte-Thérèse depuis l’hiver 2023, les cinq finissants proviennent de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Ils sont candidats à l’exercice de la profession infirmière et travaillent maintenant à l’Hôpital de Saint-Eustache.

Leur prochain objectif est de réussir l’examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et d’obtenir le permis d’exercice de la profession. Pour la réussite de ce prochain défi, ils sont soutenus et accompagnés par des équipes du CISSS.

« Le recrutement à l’international est l’une de nos stratégies pour faire face au manque de personnel soignant. Ces professionnels ont rapidement pris leur place auprès des équipes. Nous sommes fiers de leur parcours académique, de leur mobilisation et de leur détermination au cours des derniers mois. Nous leur souhaitons une bonne continuité et une carrière prometteuse avec nous », explique Mme Julie Delaney, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides.

« Complètement ancrée dans notre mission et nos valeurs, cette AEC est une façon concrète de valoriser le partage et l’avancement des savoirs en favorisant l’accomplissement professionnel et personnel », souligne Philippe Nasr, directeur général du Collège Lionel-Groulx. « Il s’agit d’une collaboration concrète qui nous permet de continuer d’être une figure de proue en enseignement supérieur, de nous engager socialement au sein de notre région tout en offrant une expérience signifiante et enrichissante pour ces étudiants », conclut M. Nasr.

Le déploiement de ce projet, levier majeur pour la formation et l’intégration de futurs infirmières et infirmiers dans les Laurentides, a été rendu possible grâce à un important travail de concertation de plusieurs autres acteurs, dont l’organisme communautaire Accès Accueil Action Basses-Laurentides. Aussi, les municipalités et les MRC ont joué un rôle important dans leur intégration pour accueillir, intégrer et soutenir ces étudiants et étudiantes et leur famille tout au long de l’année 2023.