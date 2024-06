44e Cocktail de films étudiants : une relève ambitieuse

« Ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage », a souligné Mattéo Cottin, étudiant finissant en cinéma au terme d’une superbe soirée au 44e cocktail de films étudiants, le 29 mai à la salle Germain-Guèvremont du Cégep de Saint-Jérôme.

Plus de 260 personnes ont pu constater durant près de trois heures le travail créatif et minutieux des cinéastes et journalistes de la relève. Documentaires, fictions ou reportages, ces projections sur grand écran marquent la fin de leur parcours au Collège, mais surtout, encouragent le développement et le potentiel artistique de chacun et chacune.

Sous l'initiative de Jonathan Ducas et d’Emy Gagné, un documentaire réalisé par la cohorte finissante témoigne de cette expérience enivrante qu’est ce très beau parcours collégial. Depuis plus de 44 ans, l’étude des arts et du cinéma fait vivre des moments forts en émotions au Collège.

La visite d'anciens étudiants et étudiantes en cinéma du CSTJ confirme cet esprit de famille et a fait chaud au cœur autant à l’équipe professorale ainsi qu’à la trentaine de diplômés et diplômées 2024.

Tel que le veut la tradition depuis 44 ans, une projection devant public des courts-métrages réalisés dans le cadre du cours Création cinématographique marque la fin de leur parcours. S’ajoutent à cette soirée, la présentation de documentaires, des reportages des finissants en Communications et journalisme ainsi que des bandes-annonces réalisées par des élèves de première année.