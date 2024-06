Le Collège Lionel-Groulx récompense son personnel

Le 31 mai, le Collège Lionel-Groulx a remis onze prix d'engagement et de pédagogie à des membres de son personnel, lors du gala de reconnaissance annuel.

Un total de 1 220 étudiants ont reçu leur diplôme cette année et le Collège considère que cette réussite reflète l’engagement exceptionnel de leur personnel, dont le dévouement a joué un rôle crucial dans leur succès.

« Œuvrer en enseignement supérieur, c’est se remettre en question, faire les choses autrement pour répondre aux enjeux contemporains et aux aspirations de nos cohortes étudiantes. Tout au long de l’année, notre personnel a su mettre à profit sa créativité, son expertise et son savoir-être pour soutenir la réussite étudiante dans un environnement de travail sain. », souligne Philippe Nasr, directeur général du Collège Lionel‑Groulx.

Prix de la bienveillance

Marie Lalande, technicienne en travail social

Chaque jour, elle parcourt le collège et va à la rencontre des personnes étudiantes, avec un souci du bienêtre de l’autre. Elle a déployé le projet Les Éclaireurs afin de créer un réel mouvement de bienveillance collective. Déterminée, elle agit de façon proactive pour prévenir les violences à caractère sexuel et accompagne les étudiants vulnérables afin d’assurer le meilleur soutien possible.

Prix Environnement

Groupe ERE

Chapeauté par le Comité institutionnel en environnement, le groupe de l’éducation relative à l’environnement (ERE) a conçu une trousse pédagogique, un répertoire des projets d’ERE, des vidéos promotionnelles et un lexique, en plus d’avoir tenu des rencontres de sensibilisation. La conseillère en environnement, Nathalie Wishnowsky, dirige cette assemblée où mijotent des projets verts prometteurs pour le Collège.

Prix Santé et sécurité

Ali Hadji, Jessica Lauzon et Paul Fournier

Alertes relativement à l’importance de la sécurité, les membres de l’équipe de l’environnement physique ont démontré de la proactivité en signalant sans attendre les situations potentiellement dangereuses. Des gestes anodins préviennent ainsi des risques avérés. Plusieurs initiatives ont été mises en place comme des miroirs dans les corridors pour réduire les risques de collisions, la fabrication d’une table ergonomique pour la coupe du carton à recycler et l’installation de roues sur les porte-affiches pour une manipulation plus facile.

Prix Place à l’équipe

Service d’aide à l’intégration des étudiants (SAIDE)

Composée de 13 membres, cette équipe favorise la réussite d’une population étudiante grandissante de quelque 900 personnes. L’équipe du SAIDE a organisé les mesures d’accommodement des épreuves de français, de soutien à la réussite, d’accueil personnalisé, de soutien pédagogique auprès du corps enseignant et de gestion des salles d’examens. Elle a fait preuve d’une grande capacité d’adaptation, de débrouillardise et d’engagement auprès de notre population étudiante.

Excellence en pédagogie, Prix du soutien à la pédagogie

Gabrielle Quenneville-Lapointe, conseillère en services adaptés

L’Épreuve locale de français est une source d’anxiété importante pour les personnes en situation de vulnérabilité, qui représentent 15 % de la population étudiante. Avec ouverture, écoute et une bienveillance infinie, Gabrielle Quenneville-Lapointe, appuyée de l’équipe du SAIDE, consacre plus de 210 heures à l’organisation de cet évènement crucial au parcours collégial. En plus de gérer l’inscription et la logistique, elle offre un accompagnement intensif pour réduire l’anxiété et favoriser leur réussite.

Excellence en pédagogie, Prix d’initiative

Isabelle Proulx, conseillère pédagogique

Tenant à cœur la réussite des personnes étudiantes, elle s’est investie profondément et particulièrement lors des Journées de la persévérance scolaire. Bien que les activités résultent des efforts d’un comité, elle s’est dévouée à la cause afin de semer une graine, qui, espère-t-elle, prolifèrera dans des projets pour le bienêtre, la persévérance et la réussite de nos cohortes étudiantes.

Excellence en pédagogie, Prix individuel Dany Halim, enseignant de chimie

Enseignant depuis 16 ans, Dany Halim développe des outils pédagogiques innovants et motivants, en intégrant la technologie pour un apprentissage approfondi et en transformant les révisions en jeux stimulants. Il crée un climat de classe sain et positif grâce à une communication continue et une rétroaction constante. Comme coordonnateur engagé et collaborateur, il participe activement à plusieurs comités et projets porteurs du Collège. Il est le récipiendaire de la mention d’honneur de l’Association québécoise de pédagogie collégiale 2024.

Excellence en pédagogie, Prix collectif Centre d’aide en français

L’équipe du Centre d’aide en français a insufflé un dynamisme extraordinaire en mettant en ligne un nouveau site Web et en réaménageant son local, tout en accroissant son accessibilité auprès de la communauté étudiante. Elle a augmenté son achalandage de 117 % en promouvant différemment ses services et en recrutant davantage de personnes tutrices. Elle a démontré que le tutorat impacte réellement la réussite en français. Privilégiée pour le tutorat, l’approche pédagogique centrée sur des réflexions littéraires et philosophiques sur l’empathie sera présentée, ce mois-ci, lors du colloque de la Société pour l’avancement de la pédagogie dans l’enseignement supérieur.

L’équipe formée d’Hélène Jacques, Marie-Michèle Roy et Véronique Michaud a également reçu le Prix coup de cœur – bienveillance. Enseignantes de français, Hélène Jacques et Marie-Michèle Roy terminent leur mandat comme responsables du Centre d’aide en français. Avec Véronique Michaud, elles forment une équipe créative, engagée, dynamique et diligente, ce qui a permis de créer un sentiment d’appartenance faisant du CAF, un lieu vivant qu’il fait bon fréquenter.

Excellence en pédagogie, Prix du jury

Andréanne Dubois et Andrée Dumouchel

Rédigé par Andréanne Dubois et Andrée Dumouchel, le livre La balle tactile à votre portée propose cinq positions de base et 30 exercices avec une balle tactile pour améliorer la vitalité, la souplesse, la mobilité et la récupération. Il encourage la pratique quotidienne du mouvement et de la relaxation, s’appuyant sur une recherche qu’elles ont réalisée auprès de personnes étudiantes pour en démontrer l’efficacité.

Prix Partenaire

Syndicat des professionnelles et professionnels, Syndicat du personnel de soutien et Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège Lionel‑Groulx

Malgré les négociations du secteur public, les trois syndicats locaux ont fait preuve de bienveillance et de collaboration. Leur engagement envers l’amélioration des conditions de travail et la poursuite du dialogue avec la direction du Collège a permis de maintenir des relations de travail saines et harmonieuses.

« Prendre un moment pour reconnaître la contribution de notre communauté à la formation de générations citoyennes bienveillantes est essentiel. Cela agit comme un catalyseur pour nous motiver à constamment repenser l’avenir étudiant et de la société, nous permettant ainsi de nous projeter plus loin. C’est un réel plaisir de faire partie de cette équipe mobilisée à l’atteinte de cet idéal commun », conclut M. Nasr.