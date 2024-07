Blainville souligne la persévérance scolaire de neuf élèves

Ces dernières semaines, le conseil municipal a donné suite à l’initiative annoncée en février par la mairesse Liza Poulin lors des Journées de la persévérance scolaire. Divers prix, ainsi qu’une réservation gratuite à la Zone, ont été remis à sept élèves de 6e année du primaire, et une bourse a été offerte à deux étudiants finissants de 5e secondaire.

La mairesse a tenu à féliciter les lauréates et lauréats « Cette initiative visait à reconnaître les efforts déployés par ces élèves tout au long de l’année. Pour certains jeunes, graduer peut représenter un travail considérable, mais grâce à leur persévérance ainsi que l’appui de leurs proches et du personnel de l’école, il est possible d’y arriver. C’est pourquoi il nous apparait important d’encourager ces jeunes Blainvilloises et Blainvillois dans leurs parcours », a-t-elle mentionné.

Liste des élèves honorés

Le conseil jeunesse de Blainville a déterminé les prix offerts aux étudiants qui terminaient leur cheminement au niveau primaire. Ainsi, les élèves suivants ont reçu des cartes cadeaux de 20 $ échangeables dans des commerces blainvillois, pour une valeur totale de 100 $, et une réservation gratuite à la Zone :

Jacob Thouin-Desbiens, école Pierre-Elliott-Trudeau

Jérémy Rouleau-Ladouceur, école Notre-Dame-de-l’Assomption

Ari Samuel Fridman Sadykova, école de Fontainebleau

Alexis Désormeaux, école de la Seigneurie

Liam Shiavi, école de l’Aquarelle

Maya Lecompte, école des Ramilles

Mathieu Prince, école du Plateau-Saint-Louis

Ces deux finissants de 5e secondaire ont, quant à eux, reçu une bourse de 250 $ :

Liam Champagne, école secondaire Henri-Dunant

Meryam Al Zaraneh, polyvalente Sainte-Thérèse

« Je tiens à remercier les neuf écoles participantes, les enseignantes et enseignants, ainsi que le Centre de services scolaire des Mille-Îles pour leur collaboration à ce projet. L’organisme Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL) a également contribué à la définition des critères de sélection. Ensemble, on peut faire la différence pour aider nos jeunes à persévérer! », a conclu Liza Poulin.