Cégep de Saint-Jérôme : campagne pour la mixité en éducation à l'enfance

Le Cégep de Saint-Jérôme a lancé une campagne institutionnelle visant à valoriser la place des hommes dans le domaine de l'éducation à l'enfance. Cette initiative s'inscrit dans une volonté de promouvoir la mixité dans un secteur d'emploi traditionnellement féminin et de mettre en lumière les nombreux avantages de cette profession enrichissante.

Dans un contexte où la diversité est essentielle à l'épanouissement des enfants, le Cégep de Saint-Jérôme souhaite encourager les hommes à envisager une carrière en éducation à l'enfance. En intégrant des hommes dans ce domaine, nous favorisons non seulement une représentation équilibrée, mais nous enrichissons également l'expérience d'apprentissage des jeunes.

« Nous croyons fermement qu'une voix forte peut inspirer cette diversité en éducation à l'enfance qui n'est pas seulement un objectif à atteindre, mais une façon de préparer les futures générations à vivre et à travailler dans un monde multiculturel. Promouvoir la diversité, c'est enrichir l'apprentissage et favoriser l'inclusion, permettant à chaque enfant de s'épanouir pleinement. » - Nancie Valenti, enseignante en Éducation à l’enfance au Cégep de Saint-Jérôme et responsable du comité pour la mixité.

Les avantages d'une carrière en éducation à l'enfance :

Perspectives d'emploi optimales :Le secteur de l'éducation à l'enfance connaît une demande croissante de professionnels qualifiés, offrant ainsi de nombreuses opportunités de carrière. Impact positif sur le développement des enfants: La présence d'hommes dans les milieux éducatifs contribue à la diversité des modèles de rôle et favorise une approche d'apprentissage inclusive. Développement personnel et professionnel: Travailler avec des enfants permet de développer des compétences interpersonnelles, de leadership et de créativité, tout en offrant un environnement de travail stimulant. Communauté et engagement: Les éducatrices et éducateurs jouent un rôle clé dans la communauté et cette profession offre la chance de faire une différence significative dans la vie des enfants et des familles.

Panoplie de parcours

Grâce à des formations adaptées et à des soutiens dédiés, nous souhaitons accompagner les futures éducatrices et futurs éducateurs dans leur parcours académique et professionnel.

Le Cégep de Saint-Jérôme offre plusieurs types de parcours collégiaux, notamment :

1. Diplôme d’études collégiales (DEC sur 3 ans): Ce parcours prépare les étudiants et étudiantes à entrer sur le marché du travail ou à poursuivre des études universitaires. Il offre une formation où cette technique est munie de six salles de classe aménagées à l’image du milieu de travail qui attend les personnes étudiantes. Parmi ces salles pratiques, on retrouve le Jardin de Cachou qui accueille plusieurs fois par semaine des enfants de la région et qui sert de laboratoire d’observation pour les personnes étudiantes. Un enseignement à l’extérieur fait partie des pratiques éducatives ainsi que l’approche nature qui est grandement favorisée. Les étudiantes et étudiants ont la chance d’apprendre à travers des situations authentiques reflétant la réalité des services de garde éducatifs et ce tout au long du programme.

Le CSTJ travaille également à offrir aux personnes des Laurentides, un DEC sur 2 ans, sous une formule conciliation travail-études et une passerelle entre le DEC et la Baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire en partenariat avec les universités du Québec en Outaouais et en Abitibi-Témiscamingue.

2. Reconnaissance des acquis (RAC) : Cette démarche permet aux personnes ayant déjà une expertise dans ce domaine spécifique, d’obtenir un diplôme ou une attestation d’études collégiales en faisant reconnaître les compétences acquises par l’expérience professionnelle ou personnelle.

3. Parcours individualisé (AEC) : Offert exclusivement au Cégep de Saint- Jérôme, le parcours d’enseignement individualisé permet de jumeler un premier emploi en garderie à un programme de formation collégial offert entièrement à distance. Ce mode d’apprentissage flexible et personnalisé favorise un équilibre sain entre le retour aux études, le travail et les obligations personnelles.

4. Certification collégiale: Cette formation courte de 90 heures non créditée est une initiation aux notions de base nécessaires pour occuper des postes non qualifiés en milieu de garde.

Pour sa part, la directrice des études du Cégep de Saint-Jérôme salue l’initiative et l’engagement de l’équipe du Département d’éducation à l’enfance pour le déploiement de cette campagne. « Au Cégep de Saint-Jérôme, la qualité de nos formations repose non seulement sur des programmes rigoureux, mais aussi sur l'engagement exceptionnel des personnes qui les animent. C’est cet environnement inclusif et stimulant qui favorise l’épanouissement et le dépassement de soi, essentiel pour nos étudiantes et étudiants. Nous croyons fermement que la mixité est une richesse qui enrichit notre communauté éducative et prépare chacun à relever les défis de demain. » - Patricia Tremblay, directrice aux études au Cégep de Saint-Jérôme.